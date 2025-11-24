Σε ψυχίατρο παραπέμπεται ο 32χρονος που μαχαίρωσε τον εργοδότη του – Τον ακινητοποίησαν συνάδελφοι του

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε όταν το θύμα, μέσω γραπτού μηνύματος, έκανε παρατήρηση στον υπάλληλο ότι είχε να εμφανιστεί στη δουλειά για δύο ημέρες και τον προειδοποίησε ότι θα τον απέλυε αν δεν παρουσιαζόταν. Μετά την ανταλλαγή μηνυμάτων, ο δράστης εμφανίστηκε στον χώρο εργασίας και μαχαίρωσε τον εργοδότη στο λαιμό.

Άμεση ήταν η αντίδραση άλλων εργαζομένων, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον δράστη μέχρι να φθάσει η Αστυνομία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το περιστατικό, ενώ ο δράστης πρόκειται να εξεταστεί από ψυχίατρο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.