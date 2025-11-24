Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκπυρσοκρότηση υπηρεσιακού όπλου στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου – Τραυματίστηκε αστυνομικός

 24.11.2025 - 21:15
Ένα περιστατικό εκπυρσοκρότησης υπηρεσιακού όπλου σημειώθηκε γύρω στις 19:45 το απόγευμα της Δευτέρας στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου, την ώρα της ανάληψης καθήκοντος από δύο μέλη της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής οπλισμού, και ενώ εφαρμόζονταν τα καθιερωμένα μέτρα ασφαλείας, υπηρεσιακό όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας από τους δύο αστυνομικούς.

Το μέλος της Αστυνομίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι, φέρει επιφανειακό τραύμα στο αριστερό πόδι. Αναμένεται να γίνει συρραφή τραύματος και να λάβει εξιτήριο.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε οδηγίες για διερεύνηση του περιστατικού.

Σε δηλώσεις για την επικαιρότητα προέβη σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

