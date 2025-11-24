Εκπυρσοκρότηση υπηρεσιακού όπλου στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής οπλισμού, και ενώ εφαρμόζονταν τα καθιερωμένα μέτρα ασφαλείας, υπηρεσιακό όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας από τους δύο αστυνομικούς.

Το μέλος της Αστυνομίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι, φέρει επιφανειακό τραύμα στο αριστερό πόδι. Αναμένεται να γίνει συρραφή τραύματος και να λάβει εξιτήριο.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε οδηγίες για διερεύνηση του περιστατικού.