Αυτό είναι το Δ.Σ του Συνδέσμου ACEMPI

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Ιωάννης Γεωργούλας, αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες του 2025, οι οποίες ενίσχυσαν τη θέση του ACEMPI στο οικοσύστημα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τόνισε τη διαρκή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές, την παροχή τεκμηριωμένων εισηγήσεων στο πλαίσιο νέων οδηγιών, την υποστήριξη της καινοτομίας, καθώς και τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς και διαδικασίες χάραξης πολιτικής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του κλάδου, την αύξηση της συμμετοχής των μελών και τη στρατηγική προώθησης της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου ψηφιακών πληρωμών.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2026-2029, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Γεωργούλας (TFI Markets)

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Δέλλας (ΕCOMMBX)

Γραμματέας: Έλενα Κόντου (SEPAGA E.M.I. LIMITED)

Μέλος: Άντρη Σπαστρή (SIBILLA SOLUTIONS LTD)

Μέλος: Ανδρέας Βασιλόπουλος (G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD)

Μέλος: Χρίστος Κοκκινόλαμπος (SURESWIPE E.M.I. PLC)

Μέλος: Μιχάλης Χρυσοστόμου (KORONAPAY EUROPE LIMITED)

Μέλος: Δήμητρα Πετρογιάννη (MONEYGATE SOLUTIONS LIMITED)

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο ACEMPI θα συνεχίσει να λειτουργεί ως υπεύθυνος, συλλογικός και θεσμικός εκφραστής του κλάδου, επενδύοντας σε διαφάνεια, εκπαίδευση, καινοτομία και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, ανταγωνιστικού και σύγχρονου περιβάλλοντος ψηφιακών πληρωμών στην Κύπρο.