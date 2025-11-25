Ecommbx
Αυτό είναι το Δ.Σ του Συνδέσμου ACEMPI
Αυτό είναι το Δ.Σ του Συνδέσμου ACEMPI

 25.11.2025 - 13:16
Αυτό είναι το Δ.Σ του Συνδέσμου ACEMPI

Ο Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Χρήματος και Ιδρυμάτων Πληρωμών (ACEMPI), που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, πραγματοποίησε με επιτυχία την Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευσή του τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025, στα γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΕΒΕ, κ. Φιλόκυπρου Ρουσουνίδη.

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Ιωάννης Γεωργούλας, αναφέρθηκε στις σημαντικές πρωτοβουλίες του 2025, οι οποίες ενίσχυσαν τη θέση του ACEMPI στο οικοσύστημα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τόνισε τη διαρκή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές, την παροχή τεκμηριωμένων εισηγήσεων στο πλαίσιο νέων οδηγιών, την υποστήριξη της καινοτομίας, καθώς και τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε ευρωπαϊκούς θεσμικούς φορείς και διαδικασίες χάραξης πολιτικής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του κλάδου, την αύξηση της συμμετοχής των μελών και τη στρατηγική προώθησης της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου ψηφιακών πληρωμών.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2026-2029, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Γεωργούλας (TFI Markets)

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Δέλλας (ΕCOMMBX)

Γραμματέας: Έλενα Κόντου (SEPAGA E.M.I. LIMITED)

Μέλος: Άντρη Σπαστρή (SIBILLA SOLUTIONS LTD)

Μέλος: Ανδρέας Βασιλόπουλος (G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD)

Μέλος: Χρίστος Κοκκινόλαμπος (SURESWIPE E.M.I. PLC)

Μέλος: Μιχάλης Χρυσοστόμου (KORONAPAY EUROPE LIMITED)

Μέλος: Δήμητρα Πετρογιάννη (MONEYGATE SOLUTIONS LIMITED)

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο ACEMPI θα συνεχίσει να λειτουργεί ως υπεύθυνος, συλλογικός και θεσμικός εκφραστής του κλάδου, επενδύοντας σε διαφάνεια, εκπαίδευση, καινοτομία και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς, ανταγωνιστικού και σύγχρονου περιβάλλοντος ψηφιακών πληρωμών στην Κύπρο.

Εμπρησμός η πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Λευκωσία - Τι κατέδειξαν οι έρευνες των Αρχών

 25.11.2025 - 12:59
Ξέσπασε η Μίνα Αρναούτη: Ντροπή να λένε ότι τραυματίστηκα ελαφρά στο τροχαίο Παντελίδη - Βρέθηκα καρφωμένη στο κάθισμα

 25.11.2025 - 13:19
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Σάββα Αγγελίδη: Τα όποια θέματα πρέπει να επιλυθούν μεταξύ ανεξάρτητων θεσμών - «Αναμενόμενη η κριτική των κομμάτων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα πρόσφατα δημοσιεύματα περί παραίτησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπέβαλε ο ίδιος παραίτηση, παρά τις σχετικές φήμες.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για Σάββα Αγγελίδη: Τα όποια θέματα πρέπει να επιλυθούν μεταξύ ανεξάρτητων θεσμών - «Αναμενόμενη η κριτική των κομμάτων»

  •  25.11.2025 - 12:48
