Φυσικό αέριο: Φεβρουάριο του '26 αναμένεται το αγκυροβόλιο και αγωγοί στο Βασιλικό

Αναφέρει, ακόμα, ότι σήμερα το έργο βρίσκεται περίπου στο 60% του εκτιμώμενου χρόνου αποπεράτωσής του, ενώ επισημαίνει ότι η ΑΛΚ έχει ήδη απαντήσει σε όλα τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση, με απαντητική επιστολή προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνεται αυτούσια στην Ειδική Έκθεση, στις σελίδες 53-66.

Σημειώνει ότι «λόγω της φύσης του Έργου και της επικινδυνότητας του φορτίου, η Αρχή έχει συνάψει τουλάχιστον εφτά πρόσθετες συμβάσεις για το Έργο, με Συμβούλους (μελετητές/ μηχανικούς, ελεγκτές, νηογνώμονες, περιβαλλοντολόγους, επικινδυνότητας, ασφάλειας και υγείας), με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή του και την ασφαλή λειτουργία του».

Παράλληλα, όπως αναφέρει, βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας καθώς επίσης και με την Κοινοπραξία των εταιρειών πετρελαιοειδών.

«Η Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό πιο σύντομη ολοκλήρωση του Έργου, το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι εξειδικευμένο, θαλάσσιο τεχνικό έργο, όχι σύνηθες στην Κυπριακή επικράτεια, απαραίτητο όμως για την ασφαλή εκφόρτωση του υγραερίου στην περιοχή Ζυγίου (Βασιλικού), όπου έχουν μεταφερθεί οι εγκαταστάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών, από τη Λάρνακα που βρίσκονταν προηγουμένως. Παρόλο που πρόκειται για Έργο το οποίο αφορά τις ανάγκες κοινοπραξίας εταιρειών πετρελαιοειδών για την εκφόρτωση υγραερίου, η Αρχή ανέλαβε την υλοποίησή του, με βάση και σεβόμενη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου», προσθέτει.

Κατταλήγει, δε, ότι «λαμβάνει πάντα πολύ σοβαρά υπόψη τις συστάσεις οι οποίες γίνονται και όπου είναι δυνατό προβαίνει έγκαιρα σε διορθωτικά μέτρα ή/και σε ανάλογες μελλοντικές αποφάσεις, όπως ομοίως θα πράξει και τώρα για διαγωνισμούς σε εξέλιξη αλλά και μελλοντικούς».