Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΦυσικό αέριο: Φεβρουάριο του '26 αναμένεται το αγκυροβόλιο και αγωγοί στο Βασιλικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φυσικό αέριο: Φεβρουάριο του '26 αναμένεται το αγκυροβόλιο και αγωγοί στο Βασιλικό

 25.11.2025 - 23:00
Φυσικό αέριο: Φεβρουάριο του '26 αναμένεται το αγκυροβόλιο και αγωγοί στο Βασιλικό

Το έργο για κατασκευή αγκυροβολίου και εγκατάσταση δύο υποθαλάσσιων αγωγών για τη μεταφορά υγραερίου (LPG) στη θαλάσσια λιμενική περιοχή Ζυγίου (Βασιλικού) εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Φεβρουαρίου 2026, αναφέρει σε ανακοίνωσή της Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), σε συνέχεια δημοσιοποίησης της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο της σύμμβασης του έργου.

Αναφέρει, ακόμα, ότι σήμερα το έργο βρίσκεται περίπου στο 60% του εκτιμώμενου χρόνου αποπεράτωσής του, ενώ επισημαίνει ότι η ΑΛΚ έχει ήδη απαντήσει σε όλα τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση, με απαντητική επιστολή προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνεται αυτούσια στην Ειδική Έκθεση, στις σελίδες 53-66.

Σημειώνει ότι «λόγω της φύσης του Έργου και της επικινδυνότητας του φορτίου, η Αρχή έχει συνάψει τουλάχιστον εφτά πρόσθετες συμβάσεις για το Έργο, με Συμβούλους (μελετητές/ μηχανικούς, ελεγκτές, νηογνώμονες, περιβαλλοντολόγους, επικινδυνότητας, ασφάλειας και υγείας), με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωσή του και την ασφαλή λειτουργία του».

Παράλληλα, όπως αναφέρει, βρίσκεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας καθώς επίσης και με την Κοινοπραξία των εταιρειών πετρελαιοειδών.

«Η Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατό πιο σύντομη ολοκλήρωση του Έργου, το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι εξειδικευμένο, θαλάσσιο τεχνικό έργο, όχι σύνηθες στην Κυπριακή επικράτεια, απαραίτητο όμως για την ασφαλή εκφόρτωση του υγραερίου στην περιοχή Ζυγίου (Βασιλικού), όπου έχουν μεταφερθεί οι εγκαταστάσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών, από τη Λάρνακα που βρίσκονταν προηγουμένως. Παρόλο που πρόκειται για Έργο το οποίο αφορά τις ανάγκες κοινοπραξίας εταιρειών πετρελαιοειδών για την εκφόρτωση υγραερίου, η Αρχή ανέλαβε την υλοποίησή του, με βάση και σεβόμενη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου», προσθέτει.

Κατταλήγει, δε, ότι «λαμβάνει πάντα πολύ σοβαρά υπόψη τις συστάσεις οι οποίες γίνονται και όπου είναι δυνατό προβαίνει έγκαιρα σε διορθωτικά μέτρα ή/και σε ανάλογες μελλοντικές αποφάσεις, όπως ομοίως θα πράξει και τώρα για διαγωνισμούς σε εξέλιξη αλλά και μελλοντικούς».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες
Μετά την καταιγίδα έρχεται… το ουράνιο τόξο – Μαγικά στιγμιότυπα πάνω από την Πάφο
Η ώρα της ημέρας που είναι καλύτερο να γεμίζουμε βενζίνη - Είναι θέμα... φυσικής
Σελήνη στον Υδροχόο: Η ζωή γίνεται καλύτερη για τρία ζώδια από σήμερα - Ηρεμία και ξεκάθαρα βλέμματα
Μετράνε ζημιές στο Αυγόρου – Ζημιές σε στέγες σπιτιών και φωτοβολταϊκά από τον ανεμοστρόβιλο – Έμειναν χωρίς ρεύμα
Βόμβα: Επιστρέφει στο ΡΙΚ η Ελπίδα Ιακωβίδου - Το παρασκήνιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Ηράκλειο μετά από ξαφνική αλλαγή πορείας - Τι συνέβη

 25.11.2025 - 22:38
Επόμενο άρθρο

Πρώτο αποστολικό ταξίδι για τον Πάπα Λέων - Βλέπει και τον Βαρθολομαίο: Εξαιρετική ευκαιρία να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών

 25.11.2025 - 23:20
ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

  •  25.11.2025 - 18:05
Ατύχημα με άρμα μάχης – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια – Διέταξε έρευνα το ΥΠΑΜ

Ατύχημα με άρμα μάχης – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια – Διέταξε έρευνα το ΥΠΑΜ

  •  25.11.2025 - 21:50
Τραμπ: Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία

Τραμπ: Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία

  •  25.11.2025 - 19:46
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Αεροσκάφος πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές σε χαμηλό ύψος – Ανήκει στην Turkish Airlines

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Αεροσκάφος πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές σε χαμηλό ύψος – Ανήκει στην Turkish Airlines

  •  25.11.2025 - 22:15
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  25.11.2025 - 22:05
Ποιος θα βοηθήσει τον Βοηθό;

Ποιος θα βοηθήσει τον Βοηθό;

  •  25.11.2025 - 20:19
Μετά την καταιγίδα έρχεται… το ουράνιο τόξο – Μαγικά στιγμιότυπα πάνω από την Πάφο

Μετά την καταιγίδα έρχεται… το ουράνιο τόξο – Μαγικά στιγμιότυπα πάνω από την Πάφο

  •  25.11.2025 - 21:30
Αποτροπιασμός στη Ρώμη: Άνδρες περικύκλωσαν αμάξι ζευγαριού, βίασαν την κοπέλα και υποχρέωσαν τον σύντροφό της να βλέπει

Αποτροπιασμός στη Ρώμη: Άνδρες περικύκλωσαν αμάξι ζευγαριού, βίασαν την κοπέλα και υποχρέωσαν τον σύντροφό της να βλέπει

  •  25.11.2025 - 23:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα