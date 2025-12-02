Ecommbx
Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό

 02.12.2025 - 09:19
Ένα περιστατικό βίας που σημειώθηκε το 2009 σε στρατόπεδο στο Σταυροβούνι επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να επικυρώσει αποζημίωση €3.000 σε εθνοφρουρό, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση από τότε ανθυπολοχαγό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του philenews, παρά τις ενδείξεις για βιαιοπραγία κατά κατωτέρου, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 2010 και ο αξιωματικός τιμωρήθηκε μόνο με επίπληξη. Σήμερα υπηρετεί ως ταγματάρχης σε επιτελική θέση. Αντιθέτως, στον εθνοφρουρό είχε επιβληθεί δεκαήμερη φυλάκιση για εξύβριση ανωτέρου.

Το θέμα έφτασε στη Βουλή μετά από ερώτημα της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου, με τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα να επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν ενδείξεις ενοχής σε βάρος του αξιωματικού, ενώ υπογράμμισε πως το ΓΕΕΦ εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε περιστατικά εκφοβισμού.

Το Υπουργείο Άμυνας δηλώνει παράλληλα υπέρ της πρότασης νόμου για ποινικοποίηση του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου και του στρατεύματος, τονίζοντας ότι η προστασία της αξιοπρέπειας των στελεχών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

