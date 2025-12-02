Ανθυπολοχαγός που χτύπησε στρατιώτη έγινε ταγματάρχης – Αποζημίωση €3.000 και δεκαήμερη φυλάκιση στον εθνοφρουρό

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του philenews, παρά τις ενδείξεις για βιαιοπραγία κατά κατωτέρου, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 2010 και ο αξιωματικός τιμωρήθηκε μόνο με επίπληξη. Σήμερα υπηρετεί ως ταγματάρχης σε επιτελική θέση. Αντιθέτως, στον εθνοφρουρό είχε επιβληθεί δεκαήμερη φυλάκιση για εξύβριση ανωτέρου.

Το θέμα έφτασε στη Βουλή μετά από ερώτημα της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου, με τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα να επιβεβαιώνει ότι υπήρξαν ενδείξεις ενοχής σε βάρος του αξιωματικού, ενώ υπογράμμισε πως το ΓΕΕΦ εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε περιστατικά εκφοβισμού.

Το Υπουργείο Άμυνας δηλώνει παράλληλα υπέρ της πρότασης νόμου για ποινικοποίηση του εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου και του στρατεύματος, τονίζοντας ότι η προστασία της αξιοπρέπειας των στελεχών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.