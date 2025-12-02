Θανατηφόρο στη Λάρνακα: Πότε είναι το τελευταίο «αντίο» στην 17χρονη Αλίκη

Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 02.12.2025 - 09:22
Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στην Κυπριακή κοινωνία ο θάνατος της 17χρονης Αλίκης Νικολάου.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 14:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λύμπια, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Νήσου.

Οι Λαϊκές Οργανώσεις Λυμπιών, με βαθύτατη θλίψη, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της δεκαεπτάχρονης Αλίκης Νικολάου, η οποία έχασε άδικα τη ζωή της σήμερα τα ξημερώματα.

Η Αλίκη υπήρξε ενεργό μέλος της μπάντας  και ο αδόκητος χαμός της προκαλεί σε όλους ανείπωτη οδύνη.

Σε ένδειξη πένθους, το προγραμματισμένο για αύριο περιφερειακό γλέντι της ΕΔΟΝ στο Πέρα Χωριό ακυρώνεται.

Επίσης η η εκδήλωση αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό Λαό με γκράφιτι στο γήπεδο του Άδωνη Ιδαλίου, αναβάλλεται για το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ώρες 14:00-17:00.  

 

 

Υπενθυμίζεται ότι η ανήλικη απεγκλωβίστηκε νεκρή από τα συντρίμμια του διπλοκάμπινου οχήματος στο οποίο επέβαινε με άλλους τέσσερις φίλους της.

Η άτυχη Αλίκη καθόταν στις πίσω θέσεις του οχήματος, ενώ σε αυτό επέβαιναν η φίλη της επίσης 17 ετών κι άλλοι τρεις νεαροί ηλικίας 22 και 17 ετών. Στον δρόμο της Κοφίνου προς την έξοδο του αυτοκινητόδρομου το όχημα ανατράπηκε.

Για τον απεγκλωβισμό των νεαρών χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

«Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της 17χρονης, ενώ οι υπόλοιποι αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών έλαβαν εξιτήριο», ανέφερε ο Λειτουργός Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

THEMASPORTS: Πιο Δυναμικό. Πιο Αποκλειστικό. Πιο Μπροστά.

 02.12.2025 - 09:18

 02.12.2025 - 09:18
Φιλίππα Καρσερά: Η Πρώτη Κυρία στο κατεχόμενο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία - Δείτε φωτογραφίες

 02.12.2025 - 09:27

 02.12.2025 - 09:27
Σε μια εποχή όπου η ενημέρωση εξελίσσεται με ταχύτητα… πρωταθλητισμού, το Themasports πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό άλμα στο μέλλον. Παρουσιάζει τη νέα του εικόνα, τη νέα του φιλοσοφία, αλλά και έναν ανανεωμένο αέρα που στοχεύει να αλλάξει τα δεδομένα στο αθλητικό ρεπορτάζ στην Κύπρο.

