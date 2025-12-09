Ecommbx
Πλημμυρίζει με 150 αγγέλους και μεταμορφώνεται το Κίτι: Όλες οι πληροφορίες για το «Χωριό των Αγγέλων» - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλημμυρίζει με 150 αγγέλους και μεταμορφώνεται το Κίτι: Όλες οι πληροφορίες για το «Χωριό των Αγγέλων» - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

 09.12.2025 - 09:55
Πλημμυρίζει με 150 αγγέλους και μεταμορφώνεται το Κίτι: Όλες οι πληροφορίες για το «Χωριό των Αγγέλων» - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Η πλατεία Κιτίου στολίστηκε στα γιορτινά και είναι έτοιμη να υποδεχθεί του δημότες, επισκέπτες αλλά και μικρούς και μεγάλους στο φετινό Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Κιτί, γνωστό και ως «Το Χωριό των Αγγέλων».

Συγκεκριμένα, φέτος ο Δήμος Δρομολαξιάς–Μενεού, σε συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου και τον Πολιτιστικό Όμιλο «Αρχάγγελος», μας προσκαλούν να ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές σε μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα

Το εορταστικό πρόγραμμα του «Χωριού των Αγγέλων» αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου με Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση στις 17:00 με 150 αγγέλους να πλημμυρίζουν του δρόμους του Κιτίου και Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 18:00 με έναρξη από την Παναγία Αγγελόκτιστη.

Μέρες Λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:
• Κυριακή 14/12, Σάββατο 20-Tρίτη 23/12, Παρασκευή 26-Κυριακή 28/12.

Μπορεί να είναι εικόνα ‎κείμενο που λέει "‎ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ! ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΦΙΟΣΤΟΚΙΤΙ ΣΤΟ ΚΙΤΙ To ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΙΤΙΟΥ 14/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12 ΔΕΥΤΕΡΑ 23/12 TPITH 26/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 28/12 ΚΥΡΙΑΚΗ ት MKLTELIC د NSP vn Διοργανωτής Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο "Αρχάγγελος" Κιτίου‎"‎

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Το ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης – ΕΔΕΚ δεν προέκυψε ξαφνικά. Όμως ο τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στον ανασχηματισμό της περασμένης Παρασκευής ήταν για πολλούς στο Κίνημα «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Η απουσία της ΕΔΕΚ από την τελετή διαβεβαίωσης νέων υπουργών ήταν μόνο το ορατό κομμάτι ενός παρασκηνίου που φουντώνει εδώ και εβδομάδες και πλέον οδηγεί τις δύο πλευρές σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Προεδρικό, σήμερα στις 10.00

