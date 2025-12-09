Πλημμυρίζει με 150 αγγέλους και μεταμορφώνεται το Κίτι: Όλες οι πληροφορίες για το «Χωριό των Αγγέλων» - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Συγκεκριμένα, φέτος ο Δήμος Δρομολαξιάς–Μενεού, σε συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου και τον Πολιτιστικό Όμιλο «Αρχάγγελος», μας προσκαλούν να ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές σε μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα

Το εορταστικό πρόγραμμα του «Χωριού των Αγγέλων» αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου με Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση στις 17:00 με 150 αγγέλους να πλημμυρίζουν του δρόμους του Κιτίου και Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στις 18:00 με έναρξη από την Παναγία Αγγελόκτιστη.

Μέρες Λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις εξής ημερομηνίες:

• Κυριακή 14/12, Σάββατο 20-Tρίτη 23/12, Παρασκευή 26-Κυριακή 28/12.