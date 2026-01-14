Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα ενώ έκανε snorkeling

 14.01.2026 - 08:54
Video: Η στιγμή που καρχαρίας επιτίθεται σε γυναίκα ενώ έκανε snorkeling

Ένα βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που μια γυναίκα που έκανε snorkeling δέχτηκε επίθεση από καρχαρία κατά τη διάρκεια διακοπών της στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια στη Βραζιλία. Το περιστατικό συνέβη ενώ κολυμπούσε στην περιοχή, με τον καρχαρία να επιτίθεται ξαφνικά και να τη δαγκώνει στον μηρό.

Η 36χρονη Ταϊάνε Νταλαζέν, δικηγόρος από το Σάο Πάολο, βρισκόταν σε υποβρύχια εξερεύνηση όταν καρχαρίες την περιέβαλαν. Ξαφνικά, ένας από αυτούς επιτάχυνε και τη δάγκωσε στον μηρό. Η γυναίκα πάλευε να απελευθερωθεί, καθώς ο καρχαρίας προσπάθησε να την τραβήξει προς τα κάτω στο νερό.

Ο ξεναγός της ομάδας, Νέγκο Νορόνια, επενέβη άμεσα, χτυπώντας τον καρχαρία για να απελευθερώσει την Ταϊάνε. Σε συνέντευξή της σε βραζιλιάνικη εφημερίδα, η ίδια περιέγραψε ότι ένιωσε το πόδι της να κουνιέται βίαια και πως φοβήθηκε να βγάλει το χέρι της από το νερό μήπως τραυματιζόταν περισσότερο. «Ο Νέγκο άρχισε να χτυπάει τον καρχαρία με γροθιές και κατάφερε να με απελευθερώσει», ανέφερε.

Μετά το συμβάν, η Ταϊάνε μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, ενώ καθ’ οδόν η φίλη της, που είναι χειρουργός δερματολόγος, της παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Παρά το σοβαρό περιστατικό, η γυναίκα υπέστη μόνο επιφανειακά τραύματα χωρίς βλάβες σε μύες ή τένοντες. Στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες με τα σημάδια από το δάγκωμα, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά της μετά από την επίθεση.

Το αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια είναι δημοφιλής προορισμός για καταδύσεις και snorkeling, γνωστό για την πλούσια θαλάσσια ζωή του, μεταξύ της οποίας περιλαμβάνονται και καρχαρίες. Παρότι οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες, το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει την ανάγκη για προσοχή και κατάλληλη επίβλεψη κατά τις υποβρύχιες δραστηριότητες.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, η είδηση θανάτου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. 

