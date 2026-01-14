Στα χέρια της Αστυνομίας των ΒΒ 37χρονος Ελληνοκύπριος - Ποιος ο λόγος

Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, ο ύποπτος φέρεται να συνδέεται με τουλάχιστον 12 υποθέσεις, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του αλλά και στην ανάκτηση κλοπιμαίων. Τα περιστατικά είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, με τις κλοπές να συγκαταλέγονται στις πέντε βασικές προτεραιότητες της Αστυνομίας των ΒΒ, λόγω του άμεσου αντίκτυπού τους στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής της κοινότητας.

Ο Υπαστυνόμος του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, Γιάννος Καρκάνιας, υπογράμμισε ότι η στενή συνεργασία αστυνομίας και τοπικής κοινωνίας υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες υποθέσεις αναγνωρίστηκαν ως κρίσιμο ζήτημα που απαιτούσε άμεση αντιμετώπιση.

«Μέσα από αποτελεσματική συλλογή πληροφοριών και μια στοχευμένη, συντονισμένη προσέγγιση, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε καθοριστικά τεκμήρια, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη του υπόπτου και στην ανάκτηση κλοπιμαίων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Αστυνομία συνεχίζει να προτρέπει το κοινό να λαμβάνει προληπτικά μέτρα και να αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Η Αστυνομία των ΒΒ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και προστασία της κοινότητας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία δικαστηρίου για την υπόθεση.