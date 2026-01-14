Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑυτό το νόμισμα των 2€ μπορεί να αξίζει έως 40.000 ευρώ - Και μπορεί να είναι στο πορτοφόλι σας
LIKE ONLINE

Αυτό το νόμισμα των 2€ μπορεί να αξίζει έως 40.000 ευρώ - Και μπορεί να είναι στο πορτοφόλι σας

 14.01.2026 - 13:03
Αυτό το νόμισμα των 2€ μπορεί να αξίζει έως 40.000 ευρώ - Και μπορεί να είναι στο πορτοφόλι σας

Υπάρχουν κέρματα των δύο ευρώ που περνούν διακριτικά από χέρι σε χέρι, αλλά κάποια μπορεί να αξίζουν χιλιάδες ευρώ. Μια ειδική έκδοση του βελγικού νομίσματος των 2€ του 2012 έχει πλέον γίνει ένα από τα πιο περιζήτητα αντικείμενα για τους συλλέκτες, λόγω ενός σπάνιου λάθους που έχει εκτοξεύσει την αξία του σε απίστευτα επίπεδα.

Μια επετειακή έκδοση που ξεχωρίζει

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, το εν λόγω νόμισμα εκδόθηκε για να τιμήσει την 75η επέτειο του Διεθνούς Μουσικού Διαγωνισμού Queen Elisabeth, ενός από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του Βελγίου.

Στη συγκεκριμένη σειρά κυκλοφόρησαν πέντε εκατομμύρια αντίτυπα, εκτός από 13.000 μονάδες που προορίζονταν για συλλέκτες.

Παρά την ευρεία κυκλοφορία, λίγοι μπορούσαν να φανταστούν ότι ένα μικρό τεχνικό σφάλμα θα το ξεχώριζε από τα υπόλοιπα.

Το λάθος που τα αλλάζει όλα

Ένα από τα χαρακτηριστικά που κάνουν αυτό το νόμισμα των 2€ ξεχωριστό είναι ότι ορισμένα από τα αστέρια στις γωνίες εμφανίζονται στραβά ή ανεπαρκώς χαραγμένα.

Το ελάττωμα δεν ανιχνεύθηκε κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο Βελγικό Νομισματοκοπείο, με αποτέλεσμα ένα περιορισμένο αριθμό νομισμάτων να φτάσει στο κοινό.

Σύμφωνα με την AS, οι ειδικοί εκτιμούν ότι μόνο μερικές δεκάδες ή λίγες εκατοντάδες νομίσματα φέρουν αυτό το σφάλμα, αυξάνοντας εκθετικά την αξία τους.

1763107914868-811240498-clipboard11-14-202501.jpg

Χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους συλλέκτες

Στην κύρια όψη εμφανίζεται το προφίλ της βασίλισσας Ελισάβετ του Βελγίου, συνοδευόμενο από το λογότυπο του μουσικού διαγωνισμού.

Η επιγραφή «Queen Elisabeth Competition» και οι ημερομηνίες «1937-2012» ενισχύουν τον επετειακό χαρακτήρα της έκδοσης.

Στην πίσω πλευρά διατηρείται το κοινό σχέδιο των νομισμάτων των 2€, με χάρτη της Ευρώπης και τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο πραγματικός «θησαυρός» κρύβεται στη γωνία, όπου το μοτίβο των αστέρων θα έπρεπε να εναλλάσσεται σε προσανατολισμό. Στα ελαττωματικά νομίσματα, ορισμένα αστέρια είναι στραβά, μετατρέποντας ένα καθημερινό αντικείμενο σε εξαιρετικά πολύτιμο κομμάτι για συλλέκτες.

Ένα ίδιο νόμισμα χωρίς το σφάλμα αξίζει μόνο περίπου έξι ευρώ, ενώ ακόμα και οι εκδόσεις proof δεν ξεπερνούν τα 50 ευρώ.

Πωλήσεις που προκαλούν εντύπωση

Σύμφωνα με την AS, κάποια από αυτά τα νομίσματα έχουν ήδη πουληθεί σε εξειδικευμένες πλατφόρμες μεταξύ 25.000 και 40.000 ευρώ, ανάλογα με την κατάσταση τους.

Οι συλλέκτες υποστηρίζουν ότι ο μικρός αριθμός ελαττωματικών αντιτύπων εξηγεί τις υψηλές τιμές, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.

Ένα σπάνιο αντικείμενο που μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε πορτοφόλι

Αν και οι πιθανότητες είναι μικρές, οποιοσδήποτε έχει λάβει ρέστα σε ξένο νόμισμα μπορεί να κατέχει ένα ιδιαίτερο κομμάτι χωρίς να το γνωρίζει. Δεν αποκλείεται αυτά τα νομίσματα να έχουν φτάσει και στην Ελλάδα ή την Πορτογαλία, καθώς κυκλοφορούν ελεύθερα από το 2012.

Η προσεκτική εξέταση της γωνίας του νομίσματος είναι ο πιο απλός τρόπος για να επιβεβαιωθεί η παρουσία του ασυνήθιστου μοτίβου που τα ξεχωρίζει.

Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες συνεχίζουν να τροφοδοτούν το ενδιαφέρον για τη νομισματολογία και μετατρέπουν τα καθημερινά νομίσματα σε αληθινούς θησαυρούς.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιανουαρίου
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Ριζικές αλλαγές στα φωτοβολταϊκά: Τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι περικοπές ήρθαν για να μείνουν
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου
Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

 14.01.2026 - 12:48
Επόμενο άρθρο

Χρ. Κληρίδης: «Ενδεδειγμένος ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για το βίντεο λόγω σύγκρουσης συμφέροντος»

 14.01.2026 - 13:13
Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, η είδηση θανάτου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

  •  14.01.2026 - 07:35
Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

  •  14.01.2026 - 12:48
Ν. Παπαδόπουλος: «Σοβαρότατα ζητήματα αν είναι αληθινό το βίντεο» – Τι απαντά για αποχώρηση από την Κυβέρνηση

Ν. Παπαδόπουλος: «Σοβαρότατα ζητήματα αν είναι αληθινό το βίντεο» – Τι απαντά για αποχώρηση από την Κυβέρνηση

  •  14.01.2026 - 13:24
Γιώργος Βασιλείου: Τα πολιτικά κόμματα τιμούν τον ηγέτη που σημάδεψε την Κύπρο

Γιώργος Βασιλείου: Τα πολιτικά κόμματα τιμούν τον ηγέτη που σημάδεψε την Κύπρο

  •  14.01.2026 - 10:33
Χρ. Κληρίδης: «Ενδεδειγμένος ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για το βίντεο λόγω σύγκρουσης συμφέροντος»

Χρ. Κληρίδης: «Ενδεδειγμένος ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για το βίντεο λόγω σύγκρουσης συμφέροντος»

  •  14.01.2026 - 13:13
Politico: Η Ευρώπη θέλει deal με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία για να αποφύγει την εισβολή και τη διάλυση του ΝΑΤΟ

Politico: Η Ευρώπη θέλει deal με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία για να αποφύγει την εισβολή και τη διάλυση του ΝΑΤΟ

  •  14.01.2026 - 12:23
Τροχαίο στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν δύο οχήματα – Δείτε σε ποια περιοχή – Φωτογραφία

Τροχαίο στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν δύο οχήματα – Δείτε σε ποια περιοχή – Φωτογραφία

  •  14.01.2026 - 12:07
Σοκ στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης – Η στιγμή που η παρουσιάστρια ανακοινώνει την είδηση με λυγμούς

Σοκ στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης – Η στιγμή που η παρουσιάστρια ανακοινώνει την είδηση με λυγμούς

  •  14.01.2026 - 11:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα