Σαββίδης για επίμαχο βίντεο - «Υπάρχουν στοιχεία και πρόσωπα, όλα θα αξιολογηθούν»

 14.01.2026 - 12:48
Ανέλαβε σήμερα καθήκοντα ο Ανδρέας Πασχαλίδης, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για την διερεύνηση του επίμαχου βίντεο.

Σε δηλώσεις του σχετικά, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, ανέφερε ότι στους όρους εντολής του κ. Πασχαλίδη είναι η αυθεντικότητα, η προέλευση, οι συνθήκες, τα κίνητρα παραγωγής και δημοσιοποίησης και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από την διερεύνηση, μαζί με το περιεχόμενο.

Ο κ. Σαββίδης τόνισε ότι «οι έρευνες δεν ξεκίνησαν σήμερα, αλλά από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή η ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας ήταν σε επαφή με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και η έρευνα καλύπτει διάφορες κατευθύνσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό».

Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι σήμερα το πρωί είχε συνάντηση με τον Ανεξάρτητο Ποινικό Ανακριτή, τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, τον Αρχηγό της Αστυνομίας και την ανακριτική ομάδα.

Συμφωνήθηκαν, είπε, οι περεταίρω ενέργειες. Ο κ. Πασχαλίδης, σημείωσε, σε συνεννόηση με την Αστυνομία και τους ανακριτές θα παρακολουθεί τν πορεία των ερευνών.

Ερωτηθείς αν θα κληθούν μάρτυρες από το εξωτερικό, ανέφερε πως σαφώς και θα υπάρχουν μαρτυρίες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν από το εξωτερικό «και σαφώς θα προχωρήσει η αστυνομία τόσο πέραν από τις δικές της εξετάσεις τις οποίες κάνει στο θέμα του τεχνικού ελέγχου το βίντεο θα το στείλει και σε Αρχές το εξωτερικό και θα ζητήσει και νομική αρωγή, νομική συνδρομή για να μπορέσει να λάβει απαντήσεις και τα μέτρα που χρειάζονται σε διάφορες άλλες χώρες λόγω της φύσης ακριβώς της υπόθεσης.»

Απαντώντας αν υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί συνδρομή του X, δηλώνει ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

«Εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες τις έχετε δει ήδη και στις εφημερίδες δεν θέλω εδώ να ασχοληθώ με συγκεκριμένες πτυχές και συγκεκριμένους στόχους, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατευθύνσεις, υπάρχουν κάποια στοιχεία, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, υπάρχουν κάποια πρόσωπα και όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν και να γίνουν οι σωστές έρευνες σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις.»

