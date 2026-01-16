«Έφυγε» η διευθύντρια σχολείου της Λευκωσίας - «Άφησε ισχυρό ανθρώπινο και εκπαιδευτικό αποτύπωμα» - Πότε θα γίνει η κηδεία

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΕΔΜΕΚ) η Θεούλα Ερωτοκρίτου υπήρξε μια ξεχωριστή παιδαγωγική φυσιογνωμία, με μακρά και ουσιαστική προσφορά στη δημόσια εκπαίδευση. Υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και βαθιά αίσθηση ευθύνης, αφήνοντας έντονο ανθρώπινο και εκπαιδευτικό αποτύπωμα στο σχολείο και στη σχολική κοινότητα που διακόνησε.

Υπογραμμίζει μάλιστα ότι η παρουσία της χαρακτηριζόταν από σεμνότητα, καθαρή σκέψη και ουσιαστική φροντίδα για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο. «Η απώλειά της βαραίνει ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύνδεσμος, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους συναδέλφους και τους μαθητές της.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, στις 2:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 1:30 μ.μ.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές στον ΠΑΣΥΚΑΦ, στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και σε άπορες οικογένειες της ενορίας Λατσιών.