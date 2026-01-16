Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταξιδιωτική προειδοποίηση του Foreign Office για τη Μ. Ανατολή – Στη λίστα και η Κύπρος

 16.01.2026 - 09:50
Ταξιδιωτική προειδοποίηση του Foreign Office για τη Μ. Ανατολή – Στη λίστα και η Κύπρος

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική συμβουλή για τουλάχιστον 18 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου λέγοντας ότι υπάρχει «αυξημένος κίνδυνος περιφερειακής έντασης» εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και της άσκησης βίας εντός του Ιράν. 

Συμβουλεύει τους Βρετανούς να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν ταξιδεύουν μεταξύ άλλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ομάν, την Ιορδανία, το Κατάρ, κτλ.

Το Φόρεϊν Όφις τονίζει στην ανακοίνωση του πως η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή «μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια» καθώς επίσης να έχει και «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις».

Προσθέτει πως «η κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαταραχές στα ταξίδια και άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις».

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

