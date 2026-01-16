Ταξιδιωτική προειδοποίηση του Foreign Office για τη Μ. Ανατολή – Στη λίστα και η Κύπρος

Συμβουλεύει τους Βρετανούς να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν ταξιδεύουν μεταξύ άλλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ομάν, την Ιορδανία, το Κατάρ, κτλ.

Το Φόρεϊν Όφις τονίζει στην ανακοίνωση του πως η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή «μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια» καθώς επίσης να έχει και «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις».

