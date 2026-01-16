Τ/Κ ΜΜΕ: Είχε κλαπεί από ελεύθερες περιοχές η μοτοσικλέτα στην ένοπλη επίθεση στα κατεχόμενα

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, υπό κράτηση για την εν λόγω υπόθεση τελούν τρία πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο 17χρονος από την Τουρκία εκτελεστής, ο οποίος και χρησιμοποίησε την μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την Χαμπέρ Κίπρις ένας εκ των δύο άλλων υπόπτων ήρθε στα κατεχόμενα μέσω Κερύνειας, πήρε την κρυμμένη μοτοσικλέτα και την παρέδωσε στον δράστη της ένοπλης επίθεσης.

Η «αστυνομική» έρευνα για το περιστατικό, αναφέρεται, συνεχίζεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ