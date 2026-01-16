Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τ/Κ ΜΜΕ: Είχε κλαπεί από ελεύθερες περιοχές η μοτοσικλέτα στην ένοπλη επίθεση στα κατεχόμενα

 16.01.2026 - 10:28
Τ/Κ ΜΜΕ: Είχε κλαπεί από ελεύθερες περιοχές η μοτοσικλέτα στην ένοπλη επίθεση στα κατεχόμενα

Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην ένοπλη επίθεση εναντίον επιχείρησης πώλησης αυτοκινήτων στην κατεχόμενη Λευκωσία στις 6 Ιανουαρίου είχε κλαπεί από την ε/κ πλευρά και την έκρυβαν μεταξύ Σίντας και Κοντέας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις η οποία επικαλείται «αστυνομικές» πηγές.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, υπό κράτηση για την εν λόγω υπόθεση τελούν τρία πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο 17χρονος από την Τουρκία εκτελεστής, ο οποίος και χρησιμοποίησε την μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την Χαμπέρ Κίπρις ένας εκ των δύο άλλων υπόπτων ήρθε στα κατεχόμενα μέσω Κερύνειας, πήρε την κρυμμένη μοτοσικλέτα και την παρέδωσε στον δράστη της ένοπλης επίθεσης.

Η «αστυνομική» έρευνα για το περιστατικό, αναφέρεται, συνεχίζεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

