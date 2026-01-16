Γιατί το Wi-Fi ξενοδοχείων είναι επικίνδυνο για τα προσωπικά σου δεδομένα

Δημόσια δίκτυα χωρίς ουσιαστική προστασία

Τα περισσότερα Wi-Fi ξενοδοχείων λειτουργούν ως ανοιχτά ή ελάχιστα προστατευμένα δίκτυα. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί χρήστες συνδέονται ταυτόχρονα στο ίδιο δίκτυο, χωρίς ισχυρή κρυπτογράφηση. Σε τέτοιες συνθήκες, ένας κακόβουλος χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την κίνηση δεδομένων και να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες όπως κωδικούς πρόσβασης, emails ή στοιχεία σύνδεσης σε εφαρμογές.

Επιθέσεις τύπου “man-in-the-middle”

Ένας από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους είναι οι επιθέσεις “man-in-the-middle”, όπου ο επιτιθέμενος παρεμβάλλεται ανάμεσα στη συσκευή σου και το δίκτυο. Έτσι, μπορεί να καταγράφει ό,τι στέλνεις ή λαμβάνεις, χωρίς να το αντιληφθείς. Ακόμη και ιστοσελίδες που φαίνονται ασφαλείς δεν εγγυώνται απόλυτη προστασία σε τέτοια περιβάλλοντα.

Ψεύτικα δίκτυα με ονόματα ξενοδοχείων

Σε αρκετές περιπτώσεις, χάκερ δημιουργούν ψεύτικα Wi-Fi με ονόματα παρόμοια με εκείνα του ξενοδοχείου. Ο ανυποψίαστος χρήστης συνδέεται, πιστεύοντας ότι πρόκειται για το επίσημο δίκτυο, και παραδίδει ουσιαστικά τα δεδομένα του σε τρίτους. Το πρόβλημα επιτείνεται όταν δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση από το ξενοδοχείο για το ποιο δίκτυο είναι το αυθεντικό.

Τι μπορείς να κάνεις για να προστατευτείς

Η ασφαλέστερη λύση παραμένει η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή ενός αξιόπιστου VPN που κρυπτογραφεί όλη την κίνηση. Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγεις την είσοδο σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή υπηρεσίες που απαιτούν ευαίσθητα στοιχεία όταν είσαι συνδεδεμένος σε δημόσιο Wi-Fi.

Συμπέρασμα

Το Wi-Fi των ξενοδοχείων μπορεί να φαίνεται πρακτικό, αλλά συνοδεύεται από κινδύνους που συχνά υποτιμώνται. Λίγη προσοχή και η σωστή επιλογή τρόπου σύνδεσης μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να προστατεύσουν τα προσωπικά σου δεδομένα, ειδικά όταν ταξιδεύεις.

Πηγή: techblog.gr