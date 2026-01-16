Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο: Μαθητής γυμνασίου επιτέθηκε σε καθηγήτρια – «Καμία δικαιολογία για τη βία»

Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma, «Μεσημέρι και Κάτι», ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι «η διαδικασία έχει πάρει την πορεία της και θα γίνει ό,τι προβλέπεται από τους κανονισμούς. Δεν θα εξετάσουμε καν εάν είχε δίκαιο ή άδικο να αντιδράσει· αντίδραση δεν είναι να χειροδικήσεις σε οποιονδήποτε, πόσω μάλλον σε εκπαιδευτικό».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «φτάσαμε στο σημείο να ασκηθεί βία. Έχω επικοινωνήσει σήμερα με τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ μεταφέροντάς του τη συμπάθειά μας». Καταδίκασε την ίδια ώρα οποιαδήποτε μορφή βίας. «Όποιο παράπονο και να έχει κάποιος μαθητής ή γονέας, μπορούν να κάνουν καταγγελία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν χειροδικούν κατά του εκπαιδευτικού».