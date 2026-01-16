Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο: Μαθητής γυμνασίου επιτέθηκε σε καθηγήτρια – «Καμία δικαιολογία για τη βία»

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα
Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.