Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέο περιστατικό βίας σε σχολείο: Μαθητής γυμνασίου επιτέθηκε σε καθηγήτρια – «Καμία δικαιολογία για τη βία»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο: Μαθητής γυμνασίου επιτέθηκε σε καθηγήτρια – «Καμία δικαιολογία για τη βία»

 16.01.2026 - 12:33
Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο: Μαθητής γυμνασίου επιτέθηκε σε καθηγήτρια – «Καμία δικαιολογία για τη βία»

Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Αυτή τη φορά στην Λάρνακαα, όταν μαθητής Γυμνασίου επιτέθηκε σε καθηγήτρια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Μιλώντας στην εκπομπή του Sigma, «Μεσημέρι και Κάτι», ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι «η διαδικασία έχει πάρει την πορεία της και θα γίνει ό,τι προβλέπεται από τους κανονισμούς. Δεν θα εξετάσουμε καν εάν είχε δίκαιο ή άδικο να αντιδράσει· αντίδραση δεν είναι να χειροδικήσεις σε οποιονδήποτε, πόσω μάλλον σε εκπαιδευτικό».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «φτάσαμε στο σημείο να ασκηθεί βία. Έχω επικοινωνήσει σήμερα με τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ μεταφέροντάς του τη συμπάθειά μας». Καταδίκασε την ίδια ώρα οποιαδήποτε μορφή βίας. «Όποιο παράπονο και να έχει κάποιος μαθητής ή γονέας, μπορούν να κάνουν καταγγελία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν χειροδικούν κατά του εκπαιδευτικού».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός
Έξαλλος ο Λούης Πατσαλίδης με Fake News: Χρησιμοποίησαν το όνομά του για «θαυματουργή» δίαιτα – H ανάρτηση του
Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά
Έκρηξη αντιδράσεων στη Λακατάμεια: Διπλασιάστηκαν τα τέλη; Φωνές αγανάκτησης για τις νέες φορολογίες - Τι απαντά ο Δήμος στο «Τ»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ποιοι είναι στο... ΟΡΙΟ και κινδυνεύουν να χάσουν ματς - ΟΛΕΣ οι κάρτες

 16.01.2026 - 13:07
Επόμενο άρθρο

«Μπλόκο» στους δρόμους της Λευκωσίας την Κυριακή – Δείτε ποιες οδοί κλείνουν - Αυτός είναι ο λόγος

 16.01.2026 - 12:51
ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για άρση της βουλευτικής ασυλίας του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Σύκα, για σκοπούς αστυνομικής ανάκρισης, σε σχέση με τις καταγγελίες της συντρόφου του για ξυλοδαρμό, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα, φαίνεται να κλείνει οριστικά ένα κρίσιμο κεφάλαιο για την ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την αφαίρεσή του βουλευτή, από το ψηφοδέλτιο των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

ΔΗΣΥ: Μονόδρομος η αφαίρεση Σύκα από το ψηφοδέλτιο – Τα επόμενα βήματα

  •  16.01.2026 - 06:23
Δήμαρχος Αγ. Νάπας για Αποκαλύψεις Channel 4: «Να παταχθούν φαινόμενα που εμφανίζονται στο βίντεο αν αποδειχθούν»

Δήμαρχος Αγ. Νάπας για Αποκαλύψεις Channel 4: «Να παταχθούν φαινόμενα που εμφανίζονται στο βίντεο αν αποδειχθούν»

  •  16.01.2026 - 09:52
Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

Σοκ σε Γυμνάσιο Λάρνακας: Ανάγκασαν μαθητή να κάνει τον σκύλο – Συγκλονίζει η καταγγελία μητέρας στο «Τ» - «Τον έπιασαν από τον λαιμό»

  •  16.01.2026 - 09:31
Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο

Κηδεία Βασιλείου: Έτσι θα λειτουργήσουν τα καταστήματα και οι υπεραγορές στη δημόσια αργία το Σάββατο

  •  16.01.2026 - 09:47
Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

Πού πωλούνται τα περισσότερα και πού τα ακριβότερα ακίνητα στην Κύπρο; - «Σηκώνει» τον τζίρο η Λεμεσός

  •  16.01.2026 - 10:16
Ξυλοδαρμός καθηγήτριας σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα: Προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του μαθητή - Λεπτομέρειες για το περιστατικό

Ξυλοδαρμός καθηγήτριας σε Γυμνάσιο στη Λάρνακα: Προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του μαθητή - Λεπτομέρειες για το περιστατικό

  •  16.01.2026 - 13:16
Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

Μαγευτικές εικόνες από το παγωμένο φράγμα του Προδρόμου – Εντυπωσιάζει το χειμωνιάτικο τοπίο

  •  16.01.2026 - 08:20
Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

Φωτοβολταϊκά 2026: Ανατροπή για χιλιάδες νοικοκυριά – Πότε έρχεται νέο σχέδιο, τι αλλάζει και ποιους θα αφορά

  •  16.01.2026 - 06:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα