Μπισμπίκης: Πόζαρε με τον γιο του σε ένα σπάνιο καρέ για τα γενέθλιά του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»

LIVE: Η Κύπρος αποχαιρετά τον Γιώργο Βασιλείου – Το τελευταίο αντίο στον «άνθρωπο της αλλαγής»
Η Κύπρος αποχαιρετά σήμερα έναν πολιτικό που σφράγισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, οδηγείται στην τελευταία του κατοικία, με την Πολιτεία και τον λαό να αποτίουν φόρο τιμής στον άνθρωπο των μεταρρυθμίσεων και του εκσυγχρονισμού. Το ThemaOnline καταγράφει λεπτό προς λεπτό την τελετή, τις αφίξεις των επισήμων και το κλίμα από τον χώρο της κηδείας.