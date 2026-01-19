Στους 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία - Πού οδηγούν οι πρώτες έρευνες

«Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.

Το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 39 νεκρούς.

Φθαρμένο αρμό στις σιδηροτροχιές βρήκαν οι ειδικοί

Οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας βρήκαν έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

Τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε συγκρούστηκαν με τρένο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από τις ράγες. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην Αδαμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νοτίως της Μαδρίτης.

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή.

Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Οι καταγγελίες του συνδικάτου των μηχανοδηγών

Συνδικάτο των ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν την Κυριακή (18/1), δύο τρένα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 39 άνθρωποι και περισσότεροι από 150 να τραυματιστούν.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Reuters από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.

Ανείπωτη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ανδαλουσία. AP Photo

Με πάνω από 200 χλμ η σύγκρουση των τρένων

Ο πρόεδρος της Renfe της εθνικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Ισπανίας, Αλβάρο Φερνάντεζ Χερέδια δήλωσε στο ραδιόφωνο Cadena SER: «Είναι ένα ατύχημα υπό παράξενες συνθήκες. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε εικασίες. Θα πρέπει να αφήσουμε την ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας να κάνει τη δουλειά της [...] Δεν θα έχουμε μια οριστική απάντηση για αρκετές ημέρες».

Σύμφωνα με τον Χερέδια, αυτό συμβαίνει επειδή «το δυστύχημα έλαβε χώρα σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, ένα τμήμα με όριο ταχύτητας 250 χλμ./ώρα. Το ένα τρένο ταξίδευε με 205 χλμ./ώρα και το άλλο με 210 χλμ./ώρα, οπότε δεν ήταν θέμα υπερβολικής ταχύτητας. Οι συνθήκες είναι παράξενες».

Επιπλέον, «είναι μια γραμμή εξοπλισμένη με σύστημα ασφαλείας LZB που αποτρέπει το ανθρώπινο λάθος, οπότε πρέπει να ήταν κάποιο είδος βλάβης στο τροχαίο υλικό ή την υποδομή», πρόσθεσε.

Ο Χερέδια εξήγησε ότι «οι διακόπτες γραμμής, η πλατφόρμα και η υποδομή αντικαταστάθηκαν τον Μάιο, επομένως θα έπρεπε να ήταν σε άριστη κατάσταση».

Πώς έγινε η τραγωδία

Το δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (18/1) όταν το τρένο 6189 της Iryo, που ταξίδευε από τη Μάλαγα προς την Atocha (Μαδρίτη) με 317 επιβάτες, εκτροχιάστηκε κοντά στην Ανταμούθ και πέρασε σε παρακείμενες γραμμές, προκαλώντας τον εκτροχιασμό ενός άλλου τρένου που ταξίδευε προς την αντίθετη κατεύθυνση εκείνη ακριβώς τη στιγμή, του Alvia 2384 από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα με περίπου 100 επιβάτες.

Τη στιγμή της σύγκρουσης, σύμφωνα με επίσημες πηγές, το Alvia ταξίδευε με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Σύμφωνα με τον Πουέντε, κατά τη σύγκρουση, τα δύο πρώτα βαγόνια του Alvia, στα οποία επέβαιναν 53 άτομα, «εκτινάχθηκαν στον αέρα».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εκτάκτων Αναγκών της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Αντόνιο Σαντς, ανέφερε λεπτομερώς ότι αυτά τα βαγόνια έπεσαν σε ανάχωμα περίπου τεσσάρων μέτρων.

