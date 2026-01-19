Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVideo: Έγιναν τρίο και έφτιαξαν τη ζωή τους: Πώς είναι η συμβίωση αυτού του παράξενου ζευγαριού
LIKE ONLINE

Video: Έγιναν τρίο και έφτιαξαν τη ζωή τους: Πώς είναι η συμβίωση αυτού του παράξενου ζευγαριού

 19.01.2026 - 21:47
Video: Έγιναν τρίο και έφτιαξαν τη ζωή τους: Πώς είναι η συμβίωση αυτού του παράξενου ζευγαριού

Το 2020, η Alana Underwood και ο Kevin Jankay ήταν μαζί λίγο περισσότερο από τρία χρόνια, όταν η γυναίκα εξέφρασε την επιθυμία να εξερευνήσει τη διφυλοφιλικότητά της. Με τον Kevin ανοιχτό σε αυτή την ιδέα, αποφάσισαν να δοκιμάσουν μια «εφάπαξ» σεξουαλική εμπειρία με ακόμη μία γυναίκα. Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως πείραμα άλλαξε ριζικά τη σχέση τους.

Σήμερα, οι δύο τους αποτελούν μέρος μιας σταθερής τριάδας (throuple) μαζί με τη Megan Smith, σχέση που μετρά πλέον χρόνια και έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία στα social media, ιδίως στο TikTok.

Η γνωριμία και τα πρώτα βήματα του ζευγαριού με την Megan

Γνώρισαν τη Megan και τη τότε σύζυγό της μέσω εφαρμογής γνωριμιών και αντάλλασσαν μηνύματα για περίπου έναν μήνα πριν συναντηθούν από κοντά, μια συνάντηση που, όπως έχει πει η Alana, την είχε αγχώσει ιδιαίτερα. Στην αρχή, η σχέση ήταν «καθαρά σεξουαλική», όμως σύντομα εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο.

Με τον χρόνο, τα συναισθήματα εντάθηκαν και τελικά διαμορφώθηκε μια πλήρης και σταθερή τριάδα, με τους τρεις να ζουν μαζί και να λειτουργούν όπως κάθε άλλο σύνολο συντρόφων.

Πώς είναι η συμβίωση και η καθημερινότητα της τριάδας

Μετά από μια περίοδο παύσης, όταν η Megan χώρισε από τη σύζυγό της, όπως διευκρίνισε, για λόγους άσχετους με την τριάδα, οι τρεις τους επανασυνδέθηκαν και τον Ιανουάριο του 2021 αποφάσισαν να είναι και επίσημα μαζί.

Αρχικά μετακόμισαν σε ένα μικρό διαμέρισμα 55 τ.μ., με ένα μπάνιο και ένα υπνοδωμάτιο, όπου ένα διπλό κρεβάτι «ενώθηκε» με ένα στρώμα αέρα. Αν και η συμβίωση είχε τις δυσκολίες της, σήμερα ζουν σε σπίτι στο Κολοράντο με τρία μπάνια.

Ζήλια, ισορροπίες και «τέλεια ισότητα»

Η Alana παραδέχεται ότι θα μπορούσε να υπάρξει ζήλια ή αίσθημα αποκλεισμού, όμως η συνεχής επικοινωνία τους βοήθησε να το διαχειριστούν. Παράλληλα, και οι τρεις συμφωνούν ότι η «τέλεια ισότητα» σε κάθε επιμέρους σχέση δεν είναι πάντα ρεαλιστική.

Η Megan εξηγεί ότι η αγάπη προς κάθε σύντροφο είναι διαφορετική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι «περισσότερη» ή «λιγότερη». Ο Kevin, από την πλευρά του, τονίζει ότι μια τριάδα προσφέρει «διπλή στήριξη και διπλή στοργή», ενώ συχνά βοηθά και στην επίλυση συγκρούσεων, όταν ένας τρίτος βλέπει μια κατάσταση από άλλη οπτική.

Παρότι μοιράζονται εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την πολυσυντροφικότητα στα social media, ξεκαθαρίζουν ότι δεν προσπαθούν να πείσουν τους πάντες. Όπως λένε, δεν είναι απαραίτητα ο ιδανικός τρόπος για όλους, απλώς αυτός που λειτουργεί για τους ίδιους και τους κάνει ευτυχισμένους.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα απάτη: Παριστάνουν ψευδώς ΟΑΥ και ΓεΣΥ - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες
Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα
Βίντεο - MasterChef: «Είχα ένα περίεργο ατύχημα πριν από κάποια χρόνια – Μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»
Ραγίζει καρδιές ο Ανδρέας Αρτεμίου – «Ευχαριστώ σε που ήσουν ο γιος μου…»
Πάνω από 70 νέα επικίνδυνα προϊόντα: Μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην όραση και πνιγμό - Από πυροτεχνήματα μέχρι μπρελόκ - Λίστα
Ανδρέας - Σιμώνη: Για ποιο λόγο ανέβαλαν τη βάφτιση της κόρης τους και ποιο όνομα θα της δώσουν;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στους 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία - Πού οδηγούν οι πρώτες έρευνες

 19.01.2026 - 21:18
Επόμενο άρθρο

«Τέλειωσε» τον Σύκα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ - Οριστικά εκτός ψηφοδελτίου ο Βουλευτής

 19.01.2026 - 22:00
Πού θα κινηθεί η ομιλία του Προέδρου στο Στρασβούργο - Οι πέντε πυλώνες που θα συνδέσει

Πού θα κινηθεί η ομιλία του Προέδρου στο Στρασβούργο - Οι πέντε πυλώνες που θα συνδέσει

Για την προϋπόθεση ισχύος και συνοχής εκ των έσω αναμένεται να μιλήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στους Ευρωβουλευτές την Τρίτη καθώς και να αναδείξει τη στενή συνεργασία που θα έχει η Κυπριακή Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ουσιαστική προϋπόθεση για την προώθηση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών φακέλων, αναφέρουν αρμόδιες πηγές..

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πού θα κινηθεί η ομιλία του Προέδρου στο Στρασβούργο - Οι πέντε πυλώνες που θα συνδέσει

Πού θα κινηθεί η ομιλία του Προέδρου στο Στρασβούργο - Οι πέντε πυλώνες που θα συνδέσει

  •  19.01.2026 - 20:25
ΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης

ΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης

  •  19.01.2026 - 16:29
«Τέλειωσε» τον Σύκα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ - Οριστικά εκτός ψηφοδελτίου ο Βουλευτής

«Τέλειωσε» τον Σύκα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ - Οριστικά εκτός ψηφοδελτίου ο Βουλευτής

  •  19.01.2026 - 22:00
Στα χέρια της Αστυνομίας πέντε από τους καταζητούμενους για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Πόσους ψάχνουν ακόμη

Στα χέρια της Αστυνομίας πέντε από τους καταζητούμενους για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Πόσους ψάχνουν ακόμη

  •  19.01.2026 - 22:20
Ανακοινώνει μέτρα για τις Κεντρικές τον Μάρτιο ο Φυτιρής - «Διακοπή σήματος κινητών»

Ανακοινώνει μέτρα για τις Κεντρικές τον Μάρτιο ο Φυτιρής - «Διακοπή σήματος κινητών»

  •  19.01.2026 - 17:31
Στους 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία - Πού οδηγούν οι πρώτες έρευνες

Στους 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία - Πού οδηγούν οι πρώτες έρευνες

  •  19.01.2026 - 21:18
Φόνος στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 41χρονου – Όσα κατέδειξε

Φόνος στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 41χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  19.01.2026 - 15:50
Σκόρπιες γενέθλιες σκέψεις ενός (φρέσκου) 52χρονου

Σκόρπιες γενέθλιες σκέψεις ενός (φρέσκου) 52χρονου

  •  19.01.2026 - 20:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα