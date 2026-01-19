Video: Έγιναν τρίο και έφτιαξαν τη ζωή τους: Πώς είναι η συμβίωση αυτού του παράξενου ζευγαριού

Σήμερα, οι δύο τους αποτελούν μέρος μιας σταθερής τριάδας (throuple) μαζί με τη Megan Smith, σχέση που μετρά πλέον χρόνια και έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία στα social media, ιδίως στο TikTok.

Η γνωριμία και τα πρώτα βήματα του ζευγαριού με την Megan

Γνώρισαν τη Megan και τη τότε σύζυγό της μέσω εφαρμογής γνωριμιών και αντάλλασσαν μηνύματα για περίπου έναν μήνα πριν συναντηθούν από κοντά, μια συνάντηση που, όπως έχει πει η Alana, την είχε αγχώσει ιδιαίτερα. Στην αρχή, η σχέση ήταν «καθαρά σεξουαλική», όμως σύντομα εξελίχθηκε σε κάτι βαθύτερο.

Με τον χρόνο, τα συναισθήματα εντάθηκαν και τελικά διαμορφώθηκε μια πλήρης και σταθερή τριάδα, με τους τρεις να ζουν μαζί και να λειτουργούν όπως κάθε άλλο σύνολο συντρόφων.

Πώς είναι η συμβίωση και η καθημερινότητα της τριάδας

Μετά από μια περίοδο παύσης, όταν η Megan χώρισε από τη σύζυγό της, όπως διευκρίνισε, για λόγους άσχετους με την τριάδα, οι τρεις τους επανασυνδέθηκαν και τον Ιανουάριο του 2021 αποφάσισαν να είναι και επίσημα μαζί.

Αρχικά μετακόμισαν σε ένα μικρό διαμέρισμα 55 τ.μ., με ένα μπάνιο και ένα υπνοδωμάτιο, όπου ένα διπλό κρεβάτι «ενώθηκε» με ένα στρώμα αέρα. Αν και η συμβίωση είχε τις δυσκολίες της, σήμερα ζουν σε σπίτι στο Κολοράντο με τρία μπάνια.

Ζήλια, ισορροπίες και «τέλεια ισότητα»

Η Alana παραδέχεται ότι θα μπορούσε να υπάρξει ζήλια ή αίσθημα αποκλεισμού, όμως η συνεχής επικοινωνία τους βοήθησε να το διαχειριστούν. Παράλληλα, και οι τρεις συμφωνούν ότι η «τέλεια ισότητα» σε κάθε επιμέρους σχέση δεν είναι πάντα ρεαλιστική.

Η Megan εξηγεί ότι η αγάπη προς κάθε σύντροφο είναι διαφορετική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι «περισσότερη» ή «λιγότερη». Ο Kevin, από την πλευρά του, τονίζει ότι μια τριάδα προσφέρει «διπλή στήριξη και διπλή στοργή», ενώ συχνά βοηθά και στην επίλυση συγκρούσεων, όταν ένας τρίτος βλέπει μια κατάσταση από άλλη οπτική.

Παρότι μοιράζονται εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την πολυσυντροφικότητα στα social media, ξεκαθαρίζουν ότι δεν προσπαθούν να πείσουν τους πάντες. Όπως λένε, δεν είναι απαραίτητα ο ιδανικός τρόπος για όλους, απλώς αυτός που λειτουργεί για τους ίδιους και τους κάνει ευτυχισμένους.

