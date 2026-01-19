Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Τέλειωσε» τον Σύκα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ - Οριστικά εκτός ψηφοδελτίου ο Βουλευτής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τέλειωσε» τον Σύκα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ - Οριστικά εκτός ψηφοδελτίου ο Βουλευτής

 19.01.2026 - 22:00
«Τέλειωσε» τον Σύκα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ - Οριστικά εκτός ψηφοδελτίου ο Βουλευτής

Οριστικά εκτός του ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ τέθηκε ο Νίκος Σύκας μετά την απόφαση που πάρθηκε στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος. 

Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας ήταν υπέρ της εισήγησης της Αννίτας Δημητρίου και εν συνεχεία του Εκτελεστικού Γραφείου για διαγραφή του. 

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο έλαβε απόφαση για άρση της ασυλίας του βουλευτή, έπειτα από την καταγγελία της συντρόφου του για ξυλοδαρμό.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

«Το Πολιτικό Γραφείο σε σημερινή του συνεδρία αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για μη συμπερίληψη του Βουλευτή Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η απόφαση λήφθηκε με μυστική ψηφοφορία, δυνατότητα που προβλέπεται από το Καταστατικό».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νίκος Σύκας: Επίθεση, άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας και απειλές - Τι περιλαμβάνει η καταγγελία εναντίον του

Την ίδια ώρα, ωστόσο, δεν απουσιάζουν τα ανοικτά ζητήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων.

Παρότι ο σχεδιασμός έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, παραμένουν εκκρεμότητες σε συγκεκριμένες επαρχίες.

Στη Λάρνακα αναζητούνται ακόμη δύο υποψήφιοι, ενώ στην Πάφο εκκρεμεί η κάλυψη μιας θέσης, με την ηγεσία να βρίσκεται σε διαβουλεύσεις προκειμένου να κλείσουν τα κενά το συντομότερο δυνατό.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα απάτη: Παριστάνουν ψευδώς ΟΑΥ και ΓεΣΥ - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες
Εικόνες ντροπής: «Υγειονομικός κίνδυνος» σε πράσινο σημείο - Βουνά από απόβλητα και δυσοσμία από ψόφια ζώα
Βίντεο - MasterChef: «Είχα ένα περίεργο ατύχημα πριν από κάποια χρόνια – Μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»
Ραγίζει καρδιές ο Ανδρέας Αρτεμίου – «Ευχαριστώ σε που ήσουν ο γιος μου…»
Πάνω από 70 νέα επικίνδυνα προϊόντα: Μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην όραση και πνιγμό - Από πυροτεχνήματα μέχρι μπρελόκ - Λίστα
Ανδρέας - Σιμώνη: Για ποιο λόγο ανέβαλαν τη βάφτιση της κόρης τους και ποιο όνομα θα της δώσουν;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Έγιναν τρίο και έφτιαξαν τη ζωή τους: Πώς είναι η συμβίωση αυτού του παράξενου ζευγαριού

 19.01.2026 - 21:47
Επόμενο άρθρο

Στα χέρια της Αστυνομίας πέντε από τους καταζητούμενους για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Πόσους ψάχνουν ακόμη

 19.01.2026 - 22:20
Πού θα κινηθεί η ομιλία του Προέδρου στο Στρασβούργο - Οι πέντε πυλώνες που θα συνδέσει

Πού θα κινηθεί η ομιλία του Προέδρου στο Στρασβούργο - Οι πέντε πυλώνες που θα συνδέσει

Για την προϋπόθεση ισχύος και συνοχής εκ των έσω αναμένεται να μιλήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στους Ευρωβουλευτές την Τρίτη καθώς και να αναδείξει τη στενή συνεργασία που θα έχει η Κυπριακή Προεδρία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ουσιαστική προϋπόθεση για την προώθηση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών φακέλων, αναφέρουν αρμόδιες πηγές..

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πού θα κινηθεί η ομιλία του Προέδρου στο Στρασβούργο - Οι πέντε πυλώνες που θα συνδέσει

Πού θα κινηθεί η ομιλία του Προέδρου στο Στρασβούργο - Οι πέντε πυλώνες που θα συνδέσει

  •  19.01.2026 - 20:25
ΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης

ΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης

  •  19.01.2026 - 16:29
«Τέλειωσε» τον Σύκα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ - Οριστικά εκτός ψηφοδελτίου ο Βουλευτής

«Τέλειωσε» τον Σύκα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ - Οριστικά εκτός ψηφοδελτίου ο Βουλευτής

  •  19.01.2026 - 22:00
Στα χέρια της Αστυνομίας πέντε από τους καταζητούμενους για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Πόσους ψάχνουν ακόμη

Στα χέρια της Αστυνομίας πέντε από τους καταζητούμενους για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Πόσους ψάχνουν ακόμη

  •  19.01.2026 - 22:20
Ανακοινώνει μέτρα για τις Κεντρικές τον Μάρτιο ο Φυτιρής - «Διακοπή σήματος κινητών»

Ανακοινώνει μέτρα για τις Κεντρικές τον Μάρτιο ο Φυτιρής - «Διακοπή σήματος κινητών»

  •  19.01.2026 - 17:31
Στους 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία - Πού οδηγούν οι πρώτες έρευνες

Στους 40 οι νεκροί από τη σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία - Πού οδηγούν οι πρώτες έρευνες

  •  19.01.2026 - 21:18
Φόνος στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 41χρονου – Όσα κατέδειξε

Φόνος στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 41χρονου – Όσα κατέδειξε

  •  19.01.2026 - 15:50
Σκόρπιες γενέθλιες σκέψεις ενός (φρέσκου) 52χρονου

Σκόρπιες γενέθλιες σκέψεις ενός (φρέσκου) 52χρονου

  •  19.01.2026 - 20:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα