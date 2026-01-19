«Τέλειωσε» τον Σύκα το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ - Οριστικά εκτός ψηφοδελτίου ο Βουλευτής

Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας ήταν υπέρ της εισήγησης της Αννίτας Δημητρίου και εν συνεχεία του Εκτελεστικού Γραφείου για διαγραφή του.

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο έλαβε απόφαση για άρση της ασυλίας του βουλευτή, έπειτα από την καταγγελία της συντρόφου του για ξυλοδαρμό.

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

«Το Πολιτικό Γραφείο σε σημερινή του συνεδρία αποφάσισε να υιοθετήσει την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για μη συμπερίληψη του Βουλευτή Νίκου Σύκα στο ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η απόφαση λήφθηκε με μυστική ψηφοφορία, δυνατότητα που προβλέπεται από το Καταστατικό».

Την ίδια ώρα, ωστόσο, δεν απουσιάζουν τα ανοικτά ζητήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων.

Παρότι ο σχεδιασμός έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, παραμένουν εκκρεμότητες σε συγκεκριμένες επαρχίες.

Στη Λάρνακα αναζητούνται ακόμη δύο υποψήφιοι, ενώ στην Πάφο εκκρεμεί η κάλυψη μιας θέσης, με την ηγεσία να βρίσκεται σε διαβουλεύσεις προκειμένου να κλείσουν τα κενά το συντομότερο δυνατό.