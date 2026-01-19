Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Παντούλας

 19.01.2026 - 23:53
Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Παντούλας

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Παντούλας. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, υπηρέτησε για πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναλαμβάνοντας καθήκοντα δημάρχου στον Δήμο Μολοσσών και Αντινομάρχη.

Ο Μιχάλης Παντούλας εκλέχθηκε βουλευτής Ιωαννίνων με το ΠΑΣΟΚ το 2004 και επανεξελέγη το 2007 και το 2009.

Στη Βουλή συμμετείχε στις Διαρκείς Επιτροπές Μορφωτικών Υποθέσεων, Περιφερειών και στην Επιτροπή Θρησκευμάτων και Ορθοδοξίας.

Ο Μιχάλης Παντούλας, φιλόλογος στο επάγγελμα, διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο, ιδιαίτερα για μελέτες σχετικά με τη ζωή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη
Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης μόλις πληροφορήθηκε την απώλεια του Μιχάλη Παντούλα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Μιχάλης Παντούλας, είχε ενεργό ανάμιξη στα κοινά από νεαρή ηλικία, ξεκινώντας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ εκλέχτηκε βουλευτής Ιωαννίνων σε τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (2004,2007,2009). Με την πολιτική του δράση τίμησε τα Ιωάννινα, καθώς διακρίθηκε για το ήθος, τη σοβαρότητά του και την δυναμική εκπροσώπηση των συμπολιτών του.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 4 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό της Περιβλέπτου, με την παρουσία της οικογένειας, φίλων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

