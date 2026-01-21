Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Το έγκλημα δεν αποθρασύνθηκε... απλώς δεν ενοχλήθηκε ποτέ

 21.01.2026 - 06:40
Το έγκλημα δεν αποθρασύνθηκε... απλώς δεν ενοχλήθηκε ποτέ

Κάθε φορά που η εγκληματικότητα ξεφεύγει, το κράτος καταφεύγει στην ίδια φρασεολογία: «Το έγκλημα αποθρασύνθηκε», μας λένε. Σαν να πρόκειται για αυθόρμητη εξέλιξη και όχι για το προβλέψιμο αποτέλεσμα χρόνων αδράνειας, ανοχής και επιλεκτικής τύφλωσης.

Οι δηλώσεις περί «αποφασιστικότητας» επαναλαμβάνονται με αξιοσημείωτη συνέπεια. Το ίδιο και η αδυναμία, να μετατραπούν σε αποτέλεσμα. Γιατί αν υπήρχε πραγματική σύγκρουση με το οργανωμένο έγκλημα, δεν θα το βρίσκαμε σήμερα παγιωμένο σε κάθε δραστηριότητα όπου κινείται χρήμα. Δεν θα μιλούσαμε για εκβιασμούς μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων σαν να τους ανακαλύψαμε τώρα.

Στην Κύπρο δεν υπήρξε ποτέ έλλειψη πληροφόρησης. Υπήρξε έλλειψη διάθεσης. Ο υπόκοσμος δεν έδρασε στο σκοτάδι. Έδρασε μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πολιτών, με εμπρησμούς, απειλές, «προστασία», έλεγχο της νυχτερινής ζωής και των παράνομων αγορών. Υποθέσεις που έκλεισαν πρόχειρα, έρευνες που δεν προχωρούσαν και μια Αστυνομία που συχνά έδειχνε να διαχειρίζεται το πρόβλημα, αντί να το αντιμετωπίζει.

Το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Εγκληματικές ομάδες πιο οργανωμένες, πιο βίαιες και πλέον με διεθνείς διασυνδέσεις. Κι ενώ το κράτος δυσκολεύεται να ελέγξει ακόμη και βαρυποινίτες που κινούν νήματα από τις φυλακές, η δημόσια συζήτηση μετατοπίζεται αλλού- σε επικοινωνιακές εξαγγελίες και μέτρα στιγμιαίας εκτόνωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν πέρασε απαρατήρητη η δήλωση του προέδρου της ΙΣΟΤΗΤΑΣ, Νίκου Λοϊζίδη, ότι «προσέχουμε τους αστυνομικούς να μεν μας τους παίξουν». Μια φράση που αποτυπώνει την ουσία του προβλήματος: Αντί να συζητούμε πώς θα προστατευτεί η κοινωνία από το οργανωμένο έγκλημα, συζητούμε πώς θα αντέξει το σύστημα το βάρος των αποτυχιών του.

Οι πολίτες δεν ζητούν θαύματα ούτε επικοινωνιακού τύπου επιχειρήσεις λίγων ημερών. Ζητούν ένα κράτος που να δρα πριν η κατάσταση ξεφύγει, όχι μετά. Γιατί η αλήθεια είναι απλή και πλέον δύσκολα αμφισβητήσιμη: Το έγκλημα δεν αποθρασύνθηκε, από μόνο του. Απλώς, έμαθε για χρόνια, ότι κανείς δεν θα το ενοχλήσει σοβαρά.

 

Ε.Γ

 

Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, αλλά και με μια βαριά ιστορική εκκρεμότητα που εξακολουθεί να σκιάζει την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου, που δεν είναι άλλη, από την τουρκική κατοχή και τη συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου, εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα.

