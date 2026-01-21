Στέφανος Παπαδόπουλος: Στην Εισαγγελία για τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη – «Είμαστε σούπερ…»

ΠτΔ: «Προσκαλέσαμε τον Ερντογάν στην άτυπη Σύνοδο της ΕΕ αλλά δεν ήταν θετικός»
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αποκάλυψε ότι η Κύπρος έχει αποστείλει πρόσκληση στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συμμετάσχει στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο ή, εναλλακτικά, να εκπροσωπηθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών ή τον Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σε άτυπες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, σε αποκλειστική συνέντευξη στον Νίκο Λούρδα για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, η πρώτη αντίδραση από τουρκικής πλευράς δεν ήταν θετική, χωρίς ωστόσο αυτό να σταματά τις προσπάθειες της Λευκωσίας για θετικές εξελίξεις.