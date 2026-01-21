Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή  ο Αντώνης Σωτηρίου – Η παράκληση της οικογένειας – Φωτογραφία

Η Εξόδιος ακολουθία τoυ θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού στη Λεμεσό, την Πέμπτη 22/01/2026, ώρα 12:30

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισας , Λεμεσός .

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος ,παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο «ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΑΛΤΖΧΑΙΜΕΡ» και το Ίδρυμα«ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ» .