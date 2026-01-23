Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

 23.01.2026 - 21:12
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται σήμερα για μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα, η οποία θα σαρώσει τις ΗΠΑ, από τις Μεγάλες Πεδιάδες στα κεντρικά έως τις μητροπόλεις της ανατολικής ακτής, συνοδευόμενη από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

«Πυκνή χιονόπτωση», «καταστροφική συσσώρευση πάγου» ή «πολικές θερμοκρασίες και ριπές ανέμου επικίνδυνα ψυχρές»: η χιονοθύελλα θα είναι «μεγάλου όγκου και μακράς διάρκειας» προειδοποιούσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS) στο πιο πρόσφατο δελτίο τους, σήμερα στις 02.14 τοπική ώρα (09.14 ώρα Ελλάδας).

Για τον μετεωρολόγο Ράιαν Μόι, «οι επόμενες 10 ημέρες του χειμώνα θα είναι οι χειρότερες των τελευταίων 40 ετών στις ΗΠΑ».

«Σκεφτείτε πού μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε και εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια ακόμα περισσότερο για να επιβιώσετε κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν είναι υπερβολή ή αστείο», έγραψε ο ειδικός σε ανάρτησή του στο Χ.

«Πρέπει να είστε έτοιμοι για εκτεταμένες διακοπές ρεύματος με θερμοκρασίες στο εξωτερικό» κάτω των -18 βαθμών Κελσίου, είπε.

Στο Τέξας, πολλοί θυμούνται τη χειμερινή καταιγίδα του 2021, όταν μια γενικευμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αυτής της πολιτείας του αμερικανικού νότου βύθισε στο σκοτάδι εκατομμύρια νοικοκυριά για ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους.

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 αμερικανικές πολιτείες και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Την ίδια ώρα, σχεδόν 1.800 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για αύριο έχουν ήδη ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 1.200 από και προς το Ντάλας, στο Τέξας, σύμφωνα με το εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware.


Στην άλλη πλευρά της χώρας, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η κυβερνήτρια Κάθι Χότσουλ απηύθυνε έκκληση στους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της να μην υποτιμήσουν το κρύο.

«Πέντε ή έξι λεπτά σε εξωτερικό χώρο, αυτό θα μπορούσε στην κυριολεξία να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία σας», προειδοποίησε.

Ωστόσο, από την πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εκμεταλλεύτηκε τον καιρό για να διατυπώσει εκ νέου τον σκεπτικισμό του σχετικά με την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής.

«Ένα κύμα ψύχους ρεκόρ αναμένεται να πλήξει 40 πολιτείες. Σπάνια έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Άραγε οι επαναστάτες του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να μου εξηγήσουν: Τι συνέβη με την κλιματική αλλαγή;», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

 ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος συναγερμός: Μαχαιρώματα στη Λάρνακα - Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Πέθανε ο Χάρης Κυριακίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Έχασαν τη βέρα στο Τρόοδος - Η ανάρτηση που συγκίνησε όλη την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη του 26χρονου Παναγιώτη στη Λευκωσία - Φωτογραφία του στη δημοσιότητα

 23.01.2026 - 21:02
Επόμενο άρθρο

Η... χειμωνιάτικη ενίσχυση των ομάδων

 23.01.2026 - 21:28
ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο, με τη συμπλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει τον ετήσιο προγραμματισμό για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης, είπε σήμερα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

ΠτΔ: Ανακοινώνει ετήσιο προγραμματισμό τον Φεβρουάριο - Αποτίμηση πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο

  •  23.01.2026 - 18:53
Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

Μαχαιρώματα στη Λάρνακα: Στο χειρουργείο ο τραυματίας - Εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας - Όλα τα νεότερα

  •  23.01.2026 - 19:13
Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

  •  23.01.2026 - 12:43
Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

Εντείνεται η πίεση προς την Αννίτα και την ηγεσία του ΔΗΣΥ για την υπόθεση των αποκαλύψεων που αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος

  •  23.01.2026 - 14:58
Βίντεο στο κινητό του υποδίκου «καίνε» την εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα

Βίντεο στο κινητό του υποδίκου «καίνε» την εγκληματική οργάνωση στη Λάρνακα

  •  23.01.2026 - 20:18
Board of Piss: Το προσκλητήριο μου έπεσε απ' τα χέρια όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν

Board of Piss: Το προσκλητήριο μου έπεσε απ' τα χέρια όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν

  •  23.01.2026 - 20:26
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό του άτυχου 63χρονου Γιώργου

  •  23.01.2026 - 15:43
Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

Στους δρόμους βγαίνουν οι κάτοικοι Μαζωτού - Λένε όχι στην κινητή μονάδα αφαλάτωσης - Τι ζητούν από την Κυβέρνηση

  •  23.01.2026 - 14:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα