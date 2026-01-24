Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Η στιγμή ανθρωπιάς που ξεχώρισε - Πυροσβέστης διέσωσε το σκυλάκι της οικογένειας

 24.01.2026 - 16:50
Συγκίνηση προκαλεί η φωτογραφία που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Ανδρέας Κεττής, από το σοβαρό περιστατικό πυρκαγιάς σε πολυκατοικία στη Λάρνακα.

Στο στιγμιότυπο αποτυπώνεται μέλος της Πυροσβεστικής να απομακρύνει με ασφάλεια το σκυλάκι της οικογένειας από το φλεγόμενο διαμέρισμα, μια πράξη που, όπως επισημαίνει και ο ίδιος – αποτελεί έμπρακτη απόδειξη σεβασμού και φροντίδας προς κάθε ζωντανό οργανισμό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Λάρνακα: Εικόνες από την πολυκατοικία όπου ξέσπασε η πυρκαγιά που έστειλε 8 άτομα στο Νοσοκομείο

 

Υπενθυμίζεται ότι από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας στη Λάρνακα, ενώ συνολικά οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και δύο ανήλικα παιδιά, μεταφέρθηκαν στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα από εισπνοή καπνού.

Σύμφωνα με ενημέρωση του κ. Κεττή, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά πληρώματα από τους Σταθμούς Λάρνακας με δύο οχήματα, για κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο διαμερίσματος διώροφης πολυκατοικίας με πυλωτή. Τρία μέλη της οικογένειας, περιλαμβανομένου και ενός μικρού παιδιού, κατάφεραν να εξέλθουν εγκαίρως μόλις αντιλήφθηκαν την εκδήλωση της φωτιάς.

Όπως αναφέρεται, εκτεταμένες φθορές καταγράφηκαν τόσο στο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η πυρκαγιά όσο και σε γειτονικά διαμερίσματα στους πιο πάνω ορόφους, εξαιτίας της διάχυσης καπνού και θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου. Η κατάσβεση επιτεύχθηκε με τη χρήση σωλήνων νερού, ενώ τα μέλη της Πυροσβεστικής εισήλθαν στο κτήριο φορώντας αναπνευστικές συσκευές.

Τα οκτώ άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέσω του κλιμακοστασίου σε ανοικτό χώρο στο ισόγειο και ακολούθως διακομίστηκαν με δύο ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη σε φωτιστικό σώμα, με τα ακριβή αίτια να διερευνώνται και να αναμένονται τα πορίσματα της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας.

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

