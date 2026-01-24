VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»

Η ίδια αναφέρθηκε στη μεγάλη έκταση που έχει λάβει το θέμα, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της από την Αστυνομία και τον χαρακτηρισμό της ως καταζητούμενης. Όπως σημείωσε, η υπόθεση έχει γίνει ευρέως γνωστή και έχει αναπαραχθεί από το σύνολο σχεδόν των κυπριακών ΜΜΕ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η δημοσιότητα αυτή δεν ήταν ποτέ ο στόχος της.

Όπως υποστηρίζει, μοναδική της επιδίωξη ήταν να ακουστεί από τους αρμόδιους θεσμούς που έχουν την ευθύνη να διερευνήσουν σοβαρές καταγγελίες που αφορούν άτομα με εξουσία. Παράλληλα, έκανε λόγο για βαθιά ριζωμένα φαινόμενα διαφθοράς στην Κύπρο, τα οποία – όπως λέει – έρχονται πλέον στο φως.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, ανέφερε πως στη χώρα επικρατεί ένα κλίμα φόβου που επιτρέπει τη διατήρηση συγκεκριμένων κέντρων εξουσίας, προειδοποιώντας ότι στο μέλλον ενδέχεται να αποκαλυφθούν ακόμη σοβαρότερες υποθέσεις.

Αναφορικά με την καταγγελία της που αφορά πολιτικό πρόσωπο, η Annie Alexui απάντησε στους ισχυρισμούς της Αστυνομίας περί διασποράς ψευδών ειδήσεων, δηλώνοντας ότι αν αποδειχθεί πως τα λεγόμενά της δεν ευσταθούν, θα επιστρέψει στην Κύπρο για να δικαστεί και να αναλάβει τις συνέπειες. Τόνισε, όμως, ότι αυτό προϋποθέτει την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση όλων των καταγγελιών, τόσο αυτών που η ίδια προβάλλει όσο και όσων αφορούν την προσωπική της υπόθεση, με όλες τις πλευρές να καταθέτουν τα στοιχεία τους.

Σε αυστηρό τόνο, υπογράμμισε πως οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, εξαφάνιση καταθέσεων ή επηρεασμό μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα έπρεπε να λαμβάνονται άμεσα μέτρα από τις Αρχές.

Τέλος, εξήγησε πως η παρουσία της στη Ρωσία δεν σχετίζεται με προσπάθεια διαφυγής, αλλά αποτέλεσε μονόδρομο για την προστασία της ζωής της. Σε περίπτωση, πάντως, που υπάρξει συγκάλυψη της υπόθεσης που καταγγέλλει, δήλωσε πως προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που κατέχει. Στο σχετικό βίντεο, μάλιστα, κοινοποίησε και γραπτά μηνύματα τρίτου προσώπου, με τη συγκατάθεσή του, στα οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι ισχυρισμοί.