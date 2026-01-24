Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»

 24.01.2026 - 17:55
VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»

Με νέα τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως Annie Alexui, τοποθετήθηκε δημόσια για τις καταγγελίες που έχει προβεί, δηλώνοντας πως εφόσον οι ισχυρισμοί της εξεταστούν ουσιαστικά και αποδειχθούν αναληθείς, είναι έτοιμη να επιστρέψει από τη Ρωσία στην Κύπρο και να παραδοθεί στις Αρχές.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αντώνης Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Η ίδια αναφέρθηκε στη μεγάλη έκταση που έχει λάβει το θέμα, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της από την Αστυνομία και τον χαρακτηρισμό της ως καταζητούμενης. Όπως σημείωσε, η υπόθεση έχει γίνει ευρέως γνωστή και έχει αναπαραχθεί από το σύνολο σχεδόν των κυπριακών ΜΜΕ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η δημοσιότητα αυτή δεν ήταν ποτέ ο στόχος της.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Annie Alexui: «Αυτοί που με κατήγγειλαν φοβούνται να με αντιμετωπίσουν» - Όσα καταλογίζει σε Δήμαρχο – Προανήγγειλε αποκαλύψεις

Όπως υποστηρίζει, μοναδική της επιδίωξη ήταν να ακουστεί από τους αρμόδιους θεσμούς που έχουν την ευθύνη να διερευνήσουν σοβαρές καταγγελίες που αφορούν άτομα με εξουσία. Παράλληλα, έκανε λόγο για βαθιά ριζωμένα φαινόμενα διαφθοράς στην Κύπρο, τα οποία – όπως λέει – έρχονται πλέον στο φως.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, ανέφερε πως στη χώρα επικρατεί ένα κλίμα φόβου που επιτρέπει τη διατήρηση συγκεκριμένων κέντρων εξουσίας, προειδοποιώντας ότι στο μέλλον ενδέχεται να αποκαλυφθούν ακόμη σοβαρότερες υποθέσεις.

Αναφορικά με την καταγγελία της που αφορά πολιτικό πρόσωπο, η Annie Alexui απάντησε στους ισχυρισμούς της Αστυνομίας περί διασποράς ψευδών ειδήσεων, δηλώνοντας ότι αν αποδειχθεί πως τα λεγόμενά της δεν ευσταθούν, θα επιστρέψει στην Κύπρο για να δικαστεί και να αναλάβει τις συνέπειες. Τόνισε, όμως, ότι αυτό προϋποθέτει την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση όλων των καταγγελιών, τόσο αυτών που η ίδια προβάλλει όσο και όσων αφορούν την προσωπική της υπόθεση, με όλες τις πλευρές να καταθέτουν τα στοιχεία τους.

Σε αυστηρό τόνο, υπογράμμισε πως οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, εξαφάνιση καταθέσεων ή επηρεασμό μαρτύρων, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα έπρεπε να λαμβάνονται άμεσα μέτρα από τις Αρχές.

Τέλος, εξήγησε πως η παρουσία της στη Ρωσία δεν σχετίζεται με προσπάθεια διαφυγής, αλλά αποτέλεσε μονόδρομο για την προστασία της ζωής της. Σε περίπτωση, πάντως, που υπάρξει συγκάλυψη της υπόθεσης που καταγγέλλει, δήλωσε πως προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που κατέχει. Στο σχετικό βίντεο, μάλιστα, κοινοποίησε και γραπτά μηνύματα τρίτου προσώπου, με τη συγκατάθεσή του, στα οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι ισχυρισμοί.

@annie.alexui7

 

♬ original sound - Annie Alexui

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λύκος στο Τρόοδος; Το βίντεο που έχει προκαλέσει αναστάτωση στα social media
Προσοχή: Αυτός είναι ο 30χρονος που καταζητείται για την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία του
Ώρες αγωνίας για Κύπριο ιδιοκτήτη: Χάθηκε o σκύλος του και δίνει αμοιβή 1.500 ευρώ για την επιστροφή του - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»
VIDEO: Ξανά στο «προσκήνιο» ο Φειδίας Παναγιώτου - Το προσβλητικό του σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα
VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος
Ένα 10μηνο αγγελούδι «πέταξε» για τον ουρανό – Θρήνος για τον μικρό Ευάγγελο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσοχή: Αυτός είναι ο 30χρονος που καταζητείται για την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Δείτε φωτογραφία του

 24.01.2026 - 17:30
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε οικία στην Πάφο - Οι πρώτες πληροφορίες

 24.01.2026 - 18:13
Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Τα πρώτα συγκεκριμένα έργα συνεργασίας στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο θα παρουσιαστούν στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και 24ης Απριλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, αναφέρει ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο Χ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

Κόμβος διαλόγου η Κύπρος: Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα πρώτα έργα του Συμφώνου για τη Μεσόγειο

  •  24.01.2026 - 13:06
Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε οικία στην Πάφο - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός στις Αρχές: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε οικία στην Πάφο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  24.01.2026 - 18:13
Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

Απόπειρα φόνου στη Λάρνακα: Ένταλμα σύλληψης εναντίον 30χρονου - Κρίνεται επικίνδυνος - Βλέπουν προσωπικές διαφορές

  •  24.01.2026 - 17:06
VIDEO: Ξανά στο «προσκήνιο» ο Φειδίας Παναγιώτου - Το προσβλητικό του σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα

VIDEO: Ξανά στο «προσκήνιο» ο Φειδίας Παναγιώτου - Το προσβλητικό του σχόλιο για άτομα με νοητικά προβλήματα

  •  24.01.2026 - 16:18
«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

«Ώρα μηδέν» για το Νοσοκομείο Αθαλάσσας - Συγκάλεσε σύσκεψη ο Yπ. Υγείας μετά τις καταγγελίες

  •  24.01.2026 - 14:58
VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»

VIDEO: Νέα ανάρτηση από την «Annie Alexui» - «Αν αποδειχθεί ότι όσα λέω δεν ισχύουν, θα επιστρέψω για να παραδοθώ»

  •  24.01.2026 - 17:55
Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Η στιγμή ανθρωπιάς που ξεχώρισε - Πυροσβέστης διέσωσε το σκυλάκι της οικογένειας

Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Η στιγμή ανθρωπιάς που ξεχώρισε - Πυροσβέστης διέσωσε το σκυλάκι της οικογένειας

  •  24.01.2026 - 16:50
VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος

VIDEO: Χάος σε δρόμο στην Κύπρο - Στρουθοκάμηλος βγήκε στο σεργιάνι και περιφερόταν ανέμελος

  •  24.01.2026 - 16:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα