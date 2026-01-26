Συνετρίβη ιδιωτικό τζετ με οκτώ επιβαίνοντες σε αεροδρόμιο των ΗΠΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το CNN και το Reuters, πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε σημαντική πυρκαγιά. Οι επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών είναι προς το παρόν περιορισμένες.

Το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, ενώ για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Bombardier Challenger 650, επιχειρηματικό τζετ, το οποίο ήταν καταχωρημένο σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Χιούστον.

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα αναλάβουν τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Το αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε εν μέσω ισχυρής χιονοθύελλας που πλήττει τη βορειοανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Μέιν επικρατούν θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ ελαφρά χιονόπτωση και περιορισμένη ορατότητα ενδέχεται να συνέβαλαν στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σε αρχικό στάδιο η έρευνα

Οι αρχές βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της έρευνας, συλλέγοντας στοιχεία για τα αίτια της συντριβής, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των επιβατών τις επόμενες ώρες.

