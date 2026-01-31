Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ για επίσκεψη εργασίας ο Υπουργός Εξωτερικών

 31.01.2026 - 15:15
Στις ΗΠΑ για επίσκεψη εργασίας ο Υπουργός Εξωτερικών

Για επίσκεψη εργασίας μεταβαίνει το Σάββατο στις ΗΠΑ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει στο Delphi Economic Forum που πραγματοποιείται στην αμερικανική πρωτεύουσα, λαμβάνοντας μέρος ως ομιλητής σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τις σχέσεις Κύπρου-ΗΠΑ, τις διατλαντικές σχέσεις και διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Επιπλέον, ο κ. Κόμπος θα συμμετάσχει σε συζήτηση που διοργανώνει το Arab Gulf States Institute (AGSI) για τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την προώθηση συνεργασίας με τα κράτη του Κόλπου κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει επίσης επαφές με μέλη της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και με Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρεται.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, συμμετέχει στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την ίδια ακριβώς πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει και ο ΔΗΣΥ. Και Νίκος Χριστοδουλίδης αντιμετωπίζεται από το ΕΛΚ ως ηγέτης με σεβασμό και πολιτική εμπιστοσύνη από τον πυρήνα της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.

