Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήShein και Temu: Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες – Τι αλλάζει για αγορές κάτω των 150 ευρώ
ΔΙΕΘΝΗ

Shein και Temu: Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες – Τι αλλάζει για αγορές κάτω των 150 ευρώ

 31.01.2026 - 17:01
Shein και Temu: Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες – Τι αλλάζει για αγορές κάτω των 150 ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε νέο πλαίσιο φορολόγησης μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από την Κίνα. Με τη ρύθμιση αυτή καταργείται η ισχύουσα απαλλαγή από δασμούς για προϊόντα χαμηλής αξίας. Η σχετική απόφαση αναμένεται να εγκριθεί άμεσα στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει την επιβολή τελών διεκπεραίωσης για κάθε μικρό πακέτο που εισέρχεται στην Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές μέσω των πλατφορμών Shein και Temu.

Αν και το τελικό ποσό δεν έχει ακόμα καθοριστεί, η Κομισιόν έχει εισηγηθεί επιβάρυνση ύψους δύο ευρώ ανά δέμα. Στόχος είναι να περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Αρχικά, τα μέτρα επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στα μέσα του 2028, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, που αποσκοπεί στην εναρμόνιση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους «27», «το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης». Πολλοί τομείς της αγοράς ζητούν άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς η απαλλαγή των μικρών πακέτων από δασμούς δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Μεταβατικό σύστημα φορολόγησης

Η Κομισιόν και οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συμφωνήσουν στην ανάγκη υιοθέτησης ενός μεταβατικού συστήματος φορολόγησης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους. Στόχος είναι η σταδιακή εφαρμογή των νέων μέτρων χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.


Σύμφωνα με σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν να εξεύρουν μια απλή και προσωρινή λύση, ικανή να εφαρμοστεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση για άμεση δράση.

Τα μεταβατικά μέτρα αναμένεται να τεθούν προς έγκριση στο επόμενο Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου.

Πηγή: tanea.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανησυχία για πανδημία από νέο ιό που μεταφέρεται από νυχτερίδες – Ποια τα συμπτώματα - Δρ Καραγιάννης στο «Τ» για τον κίνδυνο εξάπλωσης στην Κύπρο
Αφρικανική σκόνη και βροχές αλλάζουν το σκηνικό του καιρού - Τι περιλαμβάνει το «μενού»
Ποιος πήρε τα εκρηκτικά; Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα 13 κιλά ΤΝΤ
Ψάχνεις εστιατόριο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Εδώ θα βρεις τα καλύτερα στη Λευκωσία
«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι»: Έλληνας πιλότος γίνεται viral για τις ατάκες του εν ώρα πτήσης
Φάκελοι Έπσταϊν: Ο Μασκ ρωτά τον χρηματιστή «πότε να πάμε στο νησί σου»
Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την Annie Alexui για Φαίδωνος και όχι μόνο : «Ούτε βιαστές ούτε εκβιαστές δεχόμαστε» - VIDEO

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η καρδιά από...σκαλωσιές που φαίνεται από τον αυτοκινητόδρομο - Ήρθε να μας βάλει στο mood της αγάπης - Φωτογραφίες

 31.01.2026 - 16:34
Επόμενο άρθρο

Τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κοιμηθούμε; 7 τροφές που χαλάνε τον ύπνο μας

 31.01.2026 - 17:26
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, συμμετέχει στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την ίδια ακριβώς πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει και ο ΔΗΣΥ. Και Νίκος Χριστοδουλίδης αντιμετωπίζεται από το ΕΛΚ ως ηγέτης με σεβασμό και πολιτική εμπιστοσύνη από τον πυρήνα της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

  •  31.01.2026 - 13:01
Διαμαρτυρία στη Λάρνακα: Πολίτες ζήτησαν «Ανάπτυξη λιμανιού και Μαρίνας εδώ και τώρα»

Διαμαρτυρία στη Λάρνακα: Πολίτες ζήτησαν «Ανάπτυξη λιμανιού και Μαρίνας εδώ και τώρα»

  •  31.01.2026 - 18:11
Ηγέτες του ΕΛΚ: «Ατελής η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενόσω υπάρχει κατοχή στην Κύπρο»

Ηγέτες του ΕΛΚ: «Ατελής η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενόσω υπάρχει κατοχή στην Κύπρο»

  •  31.01.2026 - 17:46
Ρεκόρ δαπανών για το ΓεΣΥ το 2026: Πού πηγαίνουν τα χρήματα - Τι αλλάζει για τους γιατρούς, τα φάρμακα και τα ΤΑΕΠ

Ρεκόρ δαπανών για το ΓεΣΥ το 2026: Πού πηγαίνουν τα χρήματα - Τι αλλάζει για τους γιατρούς, τα φάρμακα και τα ΤΑΕΠ

  •  31.01.2026 - 13:18
Η καρδιά από...σκαλωσιές που φαίνεται από τον αυτοκινητόδρομο - Ήρθε να μας βάλει στο mood της αγάπης - Φωτογραφίες

Η καρδιά από...σκαλωσιές που φαίνεται από τον αυτοκινητόδρομο - Ήρθε να μας βάλει στο mood της αγάπης - Φωτογραφίες

  •  31.01.2026 - 16:34
Δαχτυλίδι 33 καρατίων, σπίτια και πάνω από 40 εκατ. ευρώ ήθελε να δώσει ο Επστάιν σε σύντροφό του - Τι έγραφε στη διαθήκη του

Δαχτυλίδι 33 καρατίων, σπίτια και πάνω από 40 εκατ. ευρώ ήθελε να δώσει ο Επστάιν σε σύντροφό του - Τι έγραφε στη διαθήκη του

  •  31.01.2026 - 18:51
Στο μικροσκόπιο δήμαρχοι για σοβαρές καταγγελίες – Σε αναμονή αποφάσεων το ΥΠΕΣ

Στο μικροσκόπιο δήμαρχοι για σοβαρές καταγγελίες – Σε αναμονή αποφάσεων το ΥΠΕΣ

  •  31.01.2026 - 15:27
Shein και Temu: Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες – Τι αλλάζει για αγορές κάτω των 150 ευρώ

Shein και Temu: Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες – Τι αλλάζει για αγορές κάτω των 150 ευρώ

  •  31.01.2026 - 17:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα