Shein και Temu: Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες – Τι αλλάζει για αγορές κάτω των 150 ευρώ

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει την επιβολή τελών διεκπεραίωσης για κάθε μικρό πακέτο που εισέρχεται στην Ένωση. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές μέσω των πλατφορμών Shein και Temu.

Αν και το τελικό ποσό δεν έχει ακόμα καθοριστεί, η Κομισιόν έχει εισηγηθεί επιβάρυνση ύψους δύο ευρώ ανά δέμα. Στόχος είναι να περιοριστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός έναντι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Αρχικά, τα μέτρα επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στα μέσα του 2028, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, που αποσκοπεί στην εναρμόνιση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους «27», «το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης». Πολλοί τομείς της αγοράς ζητούν άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς η απαλλαγή των μικρών πακέτων από δασμούς δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Μεταβατικό σύστημα φορολόγησης

Η Κομισιόν και οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συμφωνήσουν στην ανάγκη υιοθέτησης ενός μεταβατικού συστήματος φορολόγησης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους. Στόχος είναι η σταδιακή εφαρμογή των νέων μέτρων χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.



Σύμφωνα με σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν να εξεύρουν μια απλή και προσωρινή λύση, ικανή να εφαρμοστεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2026, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση για άμεση δράση.

Τα μεταβατικά μέτρα αναμένεται να τεθούν προς έγκριση στο επόμενο Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου.

Πηγή: tanea.gr