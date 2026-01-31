Themasports lifenewscy
Τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κοιμηθούμε; 7 τροφές που χαλάνε τον ύπνο μας

 31.01.2026 - 17:26
Ο καλός ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από τις ώρες που κοιμόμαστε, αλλά και από το τι καταναλώνουμε μέσα στην ημέρα και κυρίως τις τελευταίες ώρες πριν πέσουμε στο κρεβάτι.

Καφές, σοκολάτα, βαριά φαγητά ή ακόμα και υπερβολική ποσότητα νερού μπορούν να διαταράξουν τον κύκλο του ύπνου μας. Δείτε ποιες επιλογές είναι καλύτερο να αποφεύγουμε και τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κοιμηθούμε.

 
1.Καφές

Δεν μας εκπλήσσει που ο καφές βρίσκεται στην κορυφή της λίστας στο τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κοιμηθούμε. Η καφεΐνη διεγείρει το νευρικό σύστημα και αυξάνει την εγρήγορση γι’ αυτό και τον επιλέγουμε συνήθως μόλις ξυπνήσουμε. Οι ειδικοί συστήνουν να αποφεύγεται η κατανάλωση καφέ μετά τις 4–5 το απόγευμα, ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα του ύπνου. Αν θέλουμε έναν απογευματινό ή βραδινό καφέ, η καλύτερη επιλογή είναι ο ντεκαφεϊνέ.

2.Σοκολάτα

Η σοκολάτα δεν είναι αθώα όταν μιλάμε για ύπνο. Περιέχει καφεΐνη και άλλες διεγερτικές ουσίες, όπως η θεοβρωμίνη. Ενδεικτικά, τρία τετράγωνα σοκολάτας περιέχουν περίπου 23 mg καφεΐνης, σχεδόν το ένα τέταρτο ενός φλιτζανιού καφέ. Γι’ αυτό καλό είναι να αποφεύγεται τις βραδινές ώρες, ειδικά από τα παιδιά, καθώς μπορεί να δυσκολέψει την έλευση του ύπνου.

3.Καυτερές σάλτσες και πικάντικα φαγητά

Τα καυτερά τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό στο στομάχι και στο έντερο, καούρες ή δυσφορία, ειδικά όταν καταναλώνονται αργά το βράδυ. Όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα την άνεση και την ποιότητα του ύπνου, γι’ αυτό είναι προτιμότερο να αποφεύγονται στο τελευταίο γεύμα της ημέρας.

 

4.Τηγανητά

Τα πολύ λιπαρά και τηγανητά φαγητά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να χωνευτούν. Όταν καταναλώνονται αργά, το πεπτικό σύστημα παραμένει «σε εγρήγορση» την ώρα που το σώμα θα έπρεπε να χαλαρώνει. Το αποτέλεσμα είναι συχνά φούσκωμα, δυσφορία και διακοπές στον ύπνο.

5.Αλκοόλ

Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι ένα ποτήρι κρασί βοηθά στο να αποκοιμηθούμε πιο εύκολα, στην πραγματικότητα το αλκοόλ διαταράσσει τα στάδια του ύπνου και μειώνει την ποιότητά του. Ο οργανισμός ενεργοποιεί το συκώτι για να μεταβολίσει το αλκοόλ, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αυξημένους παλμούς και ανήσυχο ύπνο, ειδικά όταν η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη.

6.Νερό (σε υπερβολή πριν τον ύπνο)

Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη μέσα στην ημέρα, όμως η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας νερού ακριβώς πριν τον ύπνο μπορεί να οδηγήσει σε συχνές νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα και διακοπές του ύπνου. Η σύσταση των ειδικών είναι να φροντίζουμε να έχουμε πιει αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μην χρειάζεται υπερβολή λίγο πριν κοιμηθούμε.

7.Πρωτεϊνούχα και προ-προπονητικά συμπληρώματα

Όσοι χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής για τη γυμναστική χρειάζεται να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Τα προ-προπονητικά σκευάσματα συχνά περιέχουν καφεΐνη και άλλες διεγερτικές ουσίες και δεν πρέπει να καταναλώνονται πριν τον ύπνο. Αντίθετα, τα συμπληρώματα αποκατάστασης μπορούν, σε πολλές περιπτώσεις, να καταναλωθούν και το βράδυ, εφόσον δεν περιέχουν διεγερτικά.

