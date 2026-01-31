Ηγέτες του ΕΛΚ: «Ατελής η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενόσω υπάρχει κατοχή στην Κύπρο»

Σε δήλωση για τις προτεραιότητες κατά το 2026, που υιοθέτησαν οι ηγέτες του ΕΛΚ το Σάββατο το πρωί κατά τη σύνοδό τους στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, περιλαμβάνεται παράγραφος για την Κύπρο, όπου τονίζεται ότι «επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στην επανένωση της Κύπρου: η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας παραμένουν ατελή όταν ένα μέρος της Κύπρου βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή».

Επίσης, οι ηγέτες του ΕΛΚ επαινούν τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κύπρου και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

«Επαινούμε τις αφοσιωμένες προσπάθειες της Κυβέρνησης της Κύπρου και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τους νόμους, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ», υπογραμμίζουν.

Καταλήγοντας, εκφράζουν την ισχυρή τους υποστήριξη στην πλήρη ένταξη της Κύπρου στο Σένγκεν το 2026, για την αναβάθμιση της ασφάλειας της ΕΕ και την προστασία των νοτιοανατολικών συνόρων της.

Πηγή: ΚΥΠΕ