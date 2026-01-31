Themasports lifenewscy
ΑΠΟΨΗ: Άλμα κριτικής, προσγείωση στην αντίφαση

THEMAONLINE NEWSROOM  31.01.2026 - 19:34
Η ανακοίνωση του κόμματος ΑΛΜΑ, διά χειρός Οδυσσέα Μιχαηλίδη, με αιχμή την επίκληση της Δικαιοσύνης και την καταγγελία ότι το ΕΛΑΜ συμπεριλαμβάνει πρόσωπα με παρελθόν που απασχόλησε τη Δικαιοσύνη, προκαλεί εύλογη αμηχανία και πολιτική αμηχανία, όχι για το περιεχόμενό της αλλά για τον αποστολέα της. Διότι όταν η Δικαιοσύνη επικαλείται επιλεκτικά, τότε δεν λειτουργεί ως θεσμικό φίλτρο αλλά ως εργαλείο πολιτικής σκοπιμότητας.

Ο ίδιος ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κρίθηκε ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, με απόφαση οκτώ δικαστών του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ότι με βάση το σύνολο της μαρτυρίας παραβίασε τα όρια του θεσμικού του ρόλου και επέδειξε συμπεριφορά κατώτερη των περιστάσεων, κρίση που κατέληξε στο συμπέρασμα περί ανικανότητας.

Μια απόφαση 209 σελίδων δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, ούτε χωρά σε επικοινωνιακά αποσπάσματα κατά το δοκούν. Εδώ ακριβώς αναδεικνύεται η υποκρισία, διότι αν το σκεπτικό της ανακοίνωσης του ΑΛΜΑ εφαρμοστεί με συνέπεια και όχι επιλεκτικά, τότε το πρώτο πρόσωπο που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ψηφοδέλτιο είναι ο ίδιος ο επικεφαλής του. Δεν μπορεί η Δικαιοσύνη να είναι αυστηρή μόνο για τους πολιτικούς αντιπάλους και επιεικής ή αποσιωπημένη όταν αφορά τον ίδιο.

Στην πολιτική ζωή  η συνέπεια λόγων και πράξεων δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση αξιοπιστίας και όποιος επιλέγει να σηκώνει τη σημαία της ηθικής κάθαρσης οφείλει πρώτα να αντέχει το βάρος της απέναντι στον καθρέφτη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, συμμετέχει στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την ίδια ακριβώς πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει και ο ΔΗΣΥ. Και Νίκος Χριστοδουλίδης αντιμετωπίζεται από το ΕΛΚ ως ηγέτης με σεβασμό και πολιτική εμπιστοσύνη από τον πυρήνα της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.

