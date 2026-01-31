Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤι κάνουν οι Ιάπωνες μόλις μπουν στο σπίτι τους και γιατί αξίζει να τους μιμηθούμε
LIKE ONLINE

Τι κάνουν οι Ιάπωνες μόλις μπουν στο σπίτι τους και γιατί αξίζει να τους μιμηθούμε

 31.01.2026 - 20:11
Τι κάνουν οι Ιάπωνες μόλις μπουν στο σπίτι τους και γιατί αξίζει να τους μιμηθούμε

Στην Ιαπωνία, σχεδόν κάθε σπίτι διαθέτει έναν ειδικό χώρο στην είσοδο, τον genkan, όπου οι ένοικοι αφήνουν τα παπούτσια τους πριν περάσουν μέσα. Η πρακτική αυτή δεν είναι απλώς θέμα καθαριότητας ή πολιτισμικής παράδοσης. Προσφέρει επιστημονικά οφέλη για την ποιότητα του αέρα και τη συνολική υγιεινή του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Μία μελέτη που εξέτασε την ποιότητα του αέρα σε σχολικά περιβάλλοντα διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι άφηναν τα παπούτσια στην είσοδο, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 και PM15 ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με χώρους όπου τα εξακολουθούσαν να τα φορούν. Αυτό σημαίνει ότι μικροί ρύποι, σκόνη και οργανικά σωματίδια δεν εισέρχονται στον χώρο και δεν παραμένουν αιωρούμενα στον αέρα, μειώνοντας την έκθεση σε πιθανούς ερεθιστικούς παράγοντες.

Επιπλέον, εργαστηριακές έρευνες έχουν δείξει ότι το περπάτημα με παπούτσια σε εσωτερικές επιφάνειες μπορεί να ανασηκώσει σωματίδια από τα δάπεδα και να τα κρατήσει σε αιώρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας την έκθεση σε σκόνη και πιθανώς μικρόβια.

Η συνήθεια αυτή έχει πολλαπλά οφέλη πέρα από την υγιεινή. Ένας καθαρός χώρος χωρίς παπούτσια σημαίνει λιγότερη φθορά στα πατώματα και τα χαλιά, λιγότερο καθάρισμα και πιο ευχάριστο περιβάλλον για όλες τις δραστηριότητες μέσα στο σπίτι. Ακόμη και η απλή αίσθηση ενός τακτοποιημένου χώρου μπορεί να συμβάλλει στην ψυχική ευεξία, μειώνοντας το άγχος και αυξάνοντας την αίσθηση τάξης και ηρεμίας.
Επιπλέον, η πρακτική αυτή έχει και κοινωνική διάσταση. Στην Ιαπωνία, το να αφήνει κανείς τα παπούτσια στην είσοδο θεωρείται ένδειξη σεβασμού προς τα μέλη της οικογένειας και τους επισκέπτες. Μία μικρή καθημερινή κίνηση μπορεί, λοιπόν, να ενισχύσει την αίσθηση ευγένειας και ομαδικότητας, προσφέροντας παράλληλα τα γνωστά οφέλη για την υγεία.

Η επιστημονική τεκμηρίωση και η καθημερινή πρακτική συνδυάζονται έτσι αρμονικά. Οι Ιάπωνες δείχνουν ότι μία απλή κίνηση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθαριότητα, στη μείωση των ρύπων και στην ευζωία των κατοίκων, δίνοντας έμφαση τόσο στη φυσική όσο και στην ψυχική υγεία.

Η συνήθεια του genkan μας υπενθυμίζει ότι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μπορούν να κάνουν το σπίτι πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο ευχάριστο για όλη την οικογένεια.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Shein και Temu: Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες – Τι αλλάζει για αγορές κάτω των 150 ευρώ
Η καρδιά από...σκαλωσιές που φαίνεται από τον αυτοκινητόδρομο - Ήρθε να μας βάλει στο mood της αγάπης - Φωτογραφίες
Στο μικροσκόπιο δήμαρχοι για σοβαρές καταγγελίες – Σε αναμονή αποφάσεων το ΥΠΕΣ
Ψάχνεις εστιατόριο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Εδώ θα βρεις τα καλύτερα στη Λευκωσία
Δαχτυλίδι 33 καρατίων, σπίτια και πάνω από 40 εκατ. ευρώ ήθελε να δώσει ο Επστάιν σε σύντροφό του - Τι έγραφε στη διαθήκη του
Κρητικός γάμος για την Evangelia και τον Jay Stolar το καλοκαίρι του 2027

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο

 31.01.2026 - 19:45
Επόμενο άρθρο

Το ΜΠΑΜ ο Κβιλιτάια - Ποια είναι η νέα του ομάδα!

 31.01.2026 - 20:36
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, συμμετέχει στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την ίδια ακριβώς πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει και ο ΔΗΣΥ. Και Νίκος Χριστοδουλίδης αντιμετωπίζεται από το ΕΛΚ ως ηγέτης με σεβασμό και πολιτική εμπιστοσύνη από τον πυρήνα της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο εκλεκτός του ΕΛΚ και η αμηχανία της Πινδάρου

  •  31.01.2026 - 13:01
Απαντά το ΕΛΑΜ στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη – «Διορίστηκε και ανελίχθηκε με ρουσφέτι...ο αυτοβαφτισμένος αδιάφθορος»

Απαντά το ΕΛΑΜ στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη – «Διορίστηκε και ανελίχθηκε με ρουσφέτι...ο αυτοβαφτισμένος αδιάφθορος»

  •  31.01.2026 - 20:47
Ηγέτες του ΕΛΚ: «Ατελής η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενόσω υπάρχει κατοχή στην Κύπρο»

Ηγέτες του ΕΛΚ: «Ατελής η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ενόσω υπάρχει κατοχή στην Κύπρο»

  •  31.01.2026 - 17:46
ΑΠΟΨΗ: Άλμα κριτικής, προσγείωση στην αντίφαση

ΑΠΟΨΗ: Άλμα κριτικής, προσγείωση στην αντίφαση

  •  31.01.2026 - 19:34
Η καρδιά από...σκαλωσιές που φαίνεται από τον αυτοκινητόδρομο - Ήρθε να μας βάλει στο mood της αγάπης - Φωτογραφίες

Η καρδιά από...σκαλωσιές που φαίνεται από τον αυτοκινητόδρομο - Ήρθε να μας βάλει στο mood της αγάπης - Φωτογραφίες

  •  31.01.2026 - 16:34
Δαχτυλίδι 33 καρατίων, σπίτια και πάνω από 40 εκατ. ευρώ ήθελε να δώσει ο Επστάιν σε σύντροφό του - Τι έγραφε στη διαθήκη του

Δαχτυλίδι 33 καρατίων, σπίτια και πάνω από 40 εκατ. ευρώ ήθελε να δώσει ο Επστάιν σε σύντροφό του - Τι έγραφε στη διαθήκη του

  •  31.01.2026 - 18:51
Ρεκόρ δαπανών για το ΓεΣΥ το 2026: Πού πηγαίνουν τα χρήματα - Τι αλλάζει για τους γιατρούς, τα φάρμακα και τα ΤΑΕΠ

Ρεκόρ δαπανών για το ΓεΣΥ το 2026: Πού πηγαίνουν τα χρήματα - Τι αλλάζει για τους γιατρούς, τα φάρμακα και τα ΤΑΕΠ

  •  31.01.2026 - 13:18
Shein και Temu: Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες – Τι αλλάζει για αγορές κάτω των 150 ευρώ

Shein και Temu: Τα πάνω κάτω στις παραγγελίες – Τι αλλάζει για αγορές κάτω των 150 ευρώ

  •  31.01.2026 - 17:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα