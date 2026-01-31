Γιατί βλέπουμε κατσαρίδες τον χειμώνα; Οι λόγοι που ίσως δεν γνωρίζαμε

Σε κάποιους από εμάς και μόνο το άκουσμα της λέξης μάς προκαλεί νευρικότητα, κνησμό, τρόμο. Υποφέρουμε το καλοκαίρι, προσπαθούμε να τις εξολοθρεύσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και περιμένουμε να έρθει ο χειμώνας για να απαλλαγούμε από την παρουσία τους. Όσοι ζούμε όμως σε πόλεις, βλέπουμε πως o εφιάλτης του καλοκαιριού επιστρέφει! Όχι τόσο τακτικά όσο τις βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά η παρουσία τους είναι εμφανής, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ας δούμε για ποιους λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό:

– Ήπιοι χειμώνες. Σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, ο χειμώνας έχει αντικατασταθεί από το φθινόπωρο. Η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 10oC συχνά, παρά μόνο για μερικές εβδομάδες. Η κατσαρίδα λοιπόν βρίσκει ένα φιλόξενο περιβάλλον τον χειμώνα, αφού δεν απειλείται από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Διατηρεί τις φωλιές που έφτιαξε το προηγούμενο διάστημα και σε κάποιες περιπτώσεις αναπαράγεται όπως ακριβώς το καλοκαίρι.



– Εύκολη εύρεση τροφής. Λίγο οι βρώμικες πόλεις όπου πολίτες και πολιτεία δεν έχουν την καθαριότητα ως κύριο μέλημα, λίγο η ακαταστασία στο σπίτι μας, προσφέρουν στις κατσαρίδες τροφή όλο το χρόνο. Άρα, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

– Συνεχόμενα έργα στους δρόμους. Καθημερινά βλέπουμε συνεργεία τεχνικών να σκάβουν τους δρόμους για διάφορα έργα: Οπτικές ίνες, φυσικό αέριο, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και διάφορες οικοδομικές εργασίες. Οι διαδικασίες αυτές είναι ιδανικές για τις κατσαρίδες για να βγουν από τις φωλιές τους και να ξεκινήσουν τις βόλτες στους δρόμους της πόλης.

– Στο σπίτι μας είναι η πιο ζεστή φωλιά. Το καλοριφέρ, το κλιματιστικό, το υπόγειο με τον καυστήρα είναι ιδανικά μέρη για να ζουν οι κατσαρίδες. Ειδικά το υπόγειο, στο οποίο υπάρχει και η υγρασία, είναι ακόμα καλύτερο μέρος γι’ αυτές. Ακόμα καλύτερος συνδυασμός είναι τα ντουλάπια στην κουζίνα, όπου μπορεί να είναι κοντά ο σωλήνας του απορροφητήρα, ο φούρνος, αλλά και κάποια υπολείμματα από φαγητό.



Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να μην έχετε κατσαρίδες στο σπίτι

Κατά πάσα πιθανότητα οι γείτονες που ουρλιάζουν μέσα στη νύχτα, είδαν τους πιο ανεπιθύμητους επισκέπτες, τις κατσαρίδες.

Για να αποφύγουμε τις κατσαρίδες τον χειμώνα θα πρέπει να:

– Καθαρίζουμε τακτικά το σπίτι. Δεν αφήνουμε υπολείμματα από τροφές και τα πιάτα άπλυτα στο νεροχύτη. Το ίδιο ισχύει και για το μπολ των κατοικιδίων μας, όπου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήνουμε υπολείμματα από την τροφή τους ή χειρότερα από δικές μας τροφές που τους δίνουμε να φάνε. Καλύπτουμε τον κάδο σκουπιδιών έτσι ώστε να μην έχουν πρόσβαση.

– Κλείνουμε τυχόν τρύπες στο σπίτι, οι οποίες μπορεί να επιτρέψουν την είσοδο στα έντομα αυτά. Ελέγχουμε σχολαστικά τις πόρτες, τα παράθυρα και τις σίτες και περιορίζουμε την πρόσβαση. Όσο πιο νωρίς κάνουμε αυτές τις επιδιορθώσεις, τόσο πιο έτοιμοι θα είμαστε όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.

– Ψεκάζουμε μόνοι μας ή ζητάμε τη βοήθεια από εταιρίες απεντόμωσης. Αν έχουμε εντοπίσει πρόβλημα με κατσαρίδες και το χειμώνα, συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι και το καλοκαίρι, δηλαδή τον ψεκασμό. Η κατσαρίδα φέρνει πάνω της πολλά μικρόβια και είναι άκρως επικίνδυνη για την υγεία μας, άρα θα πρέπει να βρούμε δραστικούς τρόπους για να απαλλαγούμε από την παρουσία της.

– Πετάμε κούτες και χαρτιά που δεν χρειαζόμαστε και δεν χρησιμοποιούμε. Προσπαθούμε να ελαττώσουμε τις πιθανές τους κρυψώνες, αλλά ταυτόχρονα κρατάμε και τους χώρους στο σπίτι και την αποθήκη καθαρούς και τακτοποιημένους.

– Αερίζουμε συχνά το χώρο και χρησιμοποιούμε αφυγραντήρα σε μέρη όπως το μπάνιο όπου μπορεί να μην υπάρχει παράθυρο. Η υγρασία προσελκύει τις κατσαρίδες και θα πρέπει να περιορίσουμε αυτό τον παράγοντα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, προκειμένου να απαλλαγούμε από την παρουσία τους.

Αν ασχολείστε με τον καιρό και έχετε διαπιστώσει πως η θερμοκρασία στην περιοχή σας δεν πέφτει κάτω από τους 10 βαθμούς, τότε είναι πιθανό να συναντήσετε και κατσαρίδες. Αν δεν ανήκετε στους θαρραλέους που μένετε ψύχραιμοι στη θέα τους, κάντε ό,τι χρειάζεται για να μην τις συναντήσετε.

Πηγή: topetmou.gr