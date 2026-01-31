Απαντά το ΕΛΑΜ στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη – «Διορίστηκε και ανελίχθηκε με ρουσφέτι...ο αυτοβαφτισμένος αδιάφθορος»

Μεταξύ άλλων το Γραφείο Τύπου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου αναφέρεται στην παύση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και την ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου ενώ επικαλείται τα λεγόμενα Χασαπόπουλου.

Δείτε την ανακοίνωση:

«Ο Επικεφαλής του Άλματος, αυτός που διορίστηκε και ανελίχθηκε με ρουσφέτι, ο τάχα πολέμιος της διαφθοράς, είναι καταδικασμένος με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου (8-0).

Ο ίδιος ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του (κ. Χασαπόπουλος) απεκάλυψε πρόσφατα ότι ήταν ενορχηστρωτής των επιθέσεων εναντίον δημοσιογράφων που τόλμησαν να διαφωνήσουν μαζί του.

Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα γεγονότα, που σε μια χώρα με θεσμούς που λειτουργούν δεν θα μπορούσαν να παρακαμφθούν.

Ο εν λόγω κύριος έτυχε, για να μην ξεχνάμε, προνομιακής μεταχείρισης. Αντί να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και να υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος, σήμερα μας κουνά το δάχτυλο.

Αρκεί κανείς να διαβάσει το αιτιολογικό της απόφασης του Ανωτάτου.

Αν οι θεσμοί λειτουργούσαν ισότιμα και όχι επιλεκτικά, που θα βρισκόταν σήμερα;

Όμως, επειδή πρόκειται για πρόσωπο που υπηρέτησε το σύστημα και ανταμείφθηκε από αυτό με συνεχείς προαγωγές, έσπευσαν να τον κανονικοποιήσουν και να τον βαφτίσουν «νέο», «αντισυστημικό» και «αδιάφθορο».

Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και στέλεχος του ίδιου του Άλματος θέτει δημόσια ερώτημα προς τον επικεφαλής του, ζητώντας «την αλήθεια για τις χορηγίες και τις εισφορές, τις πραγματικές και όχι αυτές που αναρτά», αμφισβητώντας ευθέως τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του.

Την ίδια ώρα, οι αυτόκλητοι υπερασπιστές της «συμπερίληψης» επιτίθενται στο ΕΛΑΜ με όρους ταξικού και κοινωνικού ρατσισμού. Όταν υποστηρίζεις το ΕΛΑΜ χάνεις το δικαίωμά σου στη δεύτερη ευκαιρία αλλά όταν υποστηρίζεις τον ίδιο είναι απλά Δευτέρα.

Καλούμε λοιπόν τον αυτόβαφτισμένο αδιάφθορο να μας απαντήσει ξεκάθαρα – πριν τις εκλογές – εάν προτίθεται να συνεργαστεί με εκείνους που μέχρι χθες χαρακτήριζε διεφθαρμένους.

Διαφορετικά να μας εξηγήσει αν οι «αρχές» του αλλάζουν κατά περίσταση».