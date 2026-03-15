Σαρώνει η κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων - Τα περιστατικά ανά επαρχία

Η κακοκαιρία προκάλεσε σειρά προβλημάτων, με πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων, αποκολλήσεις αντικειμένων από ανέμους, καθώς και περιστατικά σπινθηρισμών σε ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία κινητοποίησαν τις δυνάμεις της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, μέχρι τις 17:30 το απόγευμα η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε συνολικά σε 43 περιστατικά παγκύπρια.

Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν πτώσεις ή μετακινήσεις δέντρων, αποκολλήσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων, καθώς και σπινθηρισμούς καλωδίων.

Αναλυτικά, στην επαρχία Λευκωσίας καταγράφηκαν οκτώ περιστατικά, κυρίως πτώσεις δέντρων, ρυμουλκήσεις ακινητοποιημένων οχημάτων και άντληση νερού από υπόγειους χώρους.

Στην επαρχία Αμμοχώστου η Πυροσβεστική κλήθηκε να διαχειριστεί τέσσερα περιστατικά, τα οποία αφορούσαν κυρίως πτώσεις δέντρων, αποκολλήσεις αντικειμένων όπως ντεπόζιτα και πέργολες, καθώς και σπινθηρισμούς καλωδίων. Παράλληλα, τα Δημοτικά Συνεργεία Παραλιμνίου–Δερύνειας διαχειρίστηκαν ακόμη 14 περιστατικά μετακίνησης αντικειμένων και αποκοπής δέντρων, ενώ στον Δήμο Αγίας Νάπας καταγράφηκαν δύο παρόμοια περιστατικά.

Στην επαρχία Πάφου σημειώθηκαν τρία περιστατικά που αφορούσαν άντληση νερού, πτώση δέντρου και περιστατικό σπινθηρισμών σε ηλεκτρικό πάνελ.

Στην επαρχία Λάρνακας καταγράφηκαν συνολικά 18 περιστατικά, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν πτώσεις δέντρων – σε δύο περιπτώσεις πάνω σε οχήματα – καθώς και αποκολλήσεις αντικειμένων όπως πινακίδες, ντεπόζιτα και κιόσκια, αλλά και σπινθηρισμούς καλωδίων.

Στην επαρχία Λεμεσού σημειώθηκαν εννέα περιστατικά, κυρίως πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων, μεταξύ των οποίων σκαλωσιές και ντεπόζιτα.

Παράλληλα, η ΕΜΑΚ ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό πτώσης δέντρου στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Κοφίνου.