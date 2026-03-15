ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣαρώνει η κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων - Τα περιστατικά ανά επαρχία
Σαρώνει η κακοκαιρία: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων - Τα περιστατικά ανά επαρχία

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκε από τις πρωινές ώρες η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των ισχυρών ανέμων που επηρεάζουν διάφορες περιοχές της Κύπρου.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σειρά προβλημάτων, με πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων, αποκολλήσεις αντικειμένων από ανέμους, καθώς και περιστατικά σπινθηρισμών σε ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία κινητοποίησαν τις δυνάμεις της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, μέχρι τις 17:30 το απόγευμα η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε συνολικά σε 43 περιστατικά παγκύπρια.

Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν πτώσεις ή μετακινήσεις δέντρων, αποκολλήσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων, καθώς και σπινθηρισμούς καλωδίων.

Αναλυτικά, στην επαρχία Λευκωσίας καταγράφηκαν οκτώ περιστατικά, κυρίως πτώσεις δέντρων, ρυμουλκήσεις ακινητοποιημένων οχημάτων και άντληση νερού από υπόγειους χώρους.

Στην επαρχία Αμμοχώστου η Πυροσβεστική κλήθηκε να διαχειριστεί τέσσερα περιστατικά, τα οποία αφορούσαν κυρίως πτώσεις δέντρων, αποκολλήσεις αντικειμένων όπως ντεπόζιτα και πέργολες, καθώς και σπινθηρισμούς καλωδίων. Παράλληλα, τα Δημοτικά Συνεργεία Παραλιμνίου–Δερύνειας διαχειρίστηκαν ακόμη 14 περιστατικά μετακίνησης αντικειμένων και αποκοπής δέντρων, ενώ στον Δήμο Αγίας Νάπας καταγράφηκαν δύο παρόμοια περιστατικά.

Στην επαρχία Πάφου σημειώθηκαν τρία περιστατικά που αφορούσαν άντληση νερού, πτώση δέντρου και περιστατικό σπινθηρισμών σε ηλεκτρικό πάνελ.

Στην επαρχία Λάρνακας καταγράφηκαν συνολικά 18 περιστατικά, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν πτώσεις δέντρων – σε δύο περιπτώσεις πάνω σε οχήματα – καθώς και αποκολλήσεις αντικειμένων όπως πινακίδες, ντεπόζιτα και κιόσκια, αλλά και σπινθηρισμούς καλωδίων.

Στην επαρχία Λεμεσού σημειώθηκαν εννέα περιστατικά, κυρίως πτώσεις δέντρων και αποκολλήσεις αντικειμένων, μεταξύ των οποίων σκαλωσιές και ντεπόζιτα.

Παράλληλα, η ΕΜΑΚ ανταποκρίθηκε σε ένα περιστατικό πτώσης δέντρου στον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Κοφίνου.

 

LIVE: Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο -«Είμαι ακόμα ζωντανός» απαντά ο Νετανιάχου στις φήμες για τον θάνατό του

LIVE: Βρετανικά μαχητικά Typhoon και F-35 πραγματοποίησαν αποστολές στην Κύπρο -«Είμαι ακόμα ζωντανός» απαντά ο Νετανιάχου στις φήμες για τον θάνατό του

Με νέους βομβαρδισμούς για… πλάκα στο νησί του Ιράν Χαργκ απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα 24ωρο μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο στρατηγικής σημασίας νησί και ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στην 16η μέρα του. «Όχι» Τραμπ σε έναρξη συνομιλιών για τερματισμό του πολέμου - Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε Παρίσι ή Κύπρο - «Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ» λέει ο Τραμπ.

