Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Χριστόδουλος Πίπης: «Ουδέποτε απειλήσαμε κτηνοτρόφους – Κάποιοι εκμεταλλεύονται τον αφθώδη πυρετό για προεκλογικούς σκοπούς»

 20.03.2026 - 11:57
Έντονος ήταν ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Sigma, αναφορικά με τις καταγγελίες κτηνοτρόφων για απειλές και εκφοβισμό.

Ο κ. Πίπης διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι απείλησαν οποιονδήποτε με σύλληψη, ξεκαθαρίζοντας πως η επικοινωνία του περιορίστηκε αποκλειστικά στον αστυνομικό που βρισκόταν στο σημείο για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νόμου.

Σύμφωνα με τον κ. Πίπη, η παρουσία της Αστυνομίας κρίθηκε αναγκαία καθώς κτηνοτρόφοι εμπόδιζαν τους λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Ο ίδιος τόνισε ότι η υπηρεσία οφείλει να διενεργεί ελέγχους και δειγματοληψίες στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης για τον αφθώδη πυρετό, ειδικά μετά τον εντοπισμό θετικού περιστατικού στο Γέρι και την παράνομη διακίνηση ζώων που είχε προηγηθεί.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κ. Πίπη σε πολιτική εκμετάλλευση της κρίσης. Ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εκτιμά ότι η ξαφνική άρνηση και η αντίδραση των κτηνοτρόφων σε διαδικασίες που εφαρμόζονταν ανέκαθεν χωρίς προβλήματα, οφείλεται στο γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μια αμιγώς κτηνιατρική και υγειονομική κατάσταση φαίνεται να εργαλειοποιείται για σκοπιμότητες, γεγονός που δυσχεραίνει τον περιορισμό της νόσου.

Προειδοποίησε μάλιστα για τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του ιού, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν επιτραπεί στις υπηρεσίες να δράσουν άμεσα, ο αφθώδης πυρετός μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο. Μέχρι στιγμής, οι θανατώσεις ζώων έχουν ανέλθει στις 20.000, ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βρίσκονται υπό τη συνεχή επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και την τήρηση των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαριστικό περιστατικό στη Λάρνακα: Νεκρό δελφίνι στην παραλία του Φάρου - Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια

 20.03.2026 - 12:00
Επόμενο άρθρο

Κλείνει το «Βασιλικό Παρεκκλήσι» της Αγίας Αικατερίνης στα Πυργά - Αυτός είναι ο λόγος

 20.03.2026 - 12:09
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα