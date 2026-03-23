Στο μικροσκόπιο οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας – Μήνυμα Φυτιρή για διαφάνεια και έλεγχο

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κλάδου, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του Γραφείου Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός.

Ο κ. Φυτιρής τόνισε ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να επιτρέπει σκιές σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν προτεραιότητα.

«Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η τήρηση της νομιμότητας δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις για να διασφαλίσουμε έναν υγιή και αξιόπιστο τομέα ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας», ανέφερε.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει τον διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προωθώντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις και ενισχύοντας τον ρόλο των αρμόδιων υπηρεσιών.