Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτο μικροσκόπιο οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας – Μήνυμα Φυτιρή για διαφάνεια και έλεγχο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 23.03.2026 - 20:14
Στο μικροσκόπιο οι ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας – Μήνυμα Φυτιρή για διαφάνεια και έλεγχο

Συνάντηση με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Υπηρεσιών Ασφάλειας πραγματοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας ενίσχυσης της εποπτείας και εξυγίανσης του τομέα των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του κλάδου, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης να υπογραμμίζει την ανάγκη για ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου του Γραφείου Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομιμότητας, η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός.

Ο κ. Φυτιρής τόνισε ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να επιτρέπει σκιές σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελούν προτεραιότητα.

«Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η τήρηση της νομιμότητας δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις για να διασφαλίσουμε έναν υγιή και αξιόπιστο τομέα ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας», ανέφερε.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει τον διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προωθώντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις και ενισχύοντας τον ρόλο των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφος στην Κολομβία με πάνω από 110 επιβαίνοντες - Σοκαριστικό βίντεο

 23.03.2026 - 19:07
Επόμενο άρθρο

Έκτακτη προειδοποίηση της ΟΕΒ: «Η έλλειψη οδηγών απειλεί μεταφορές και οικονομία»

 23.03.2026 - 20:35
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα