ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMA
Άγια Νάπα: Πάρκαρε στο πεζοδρόμιο και… έστειλε τους πεζούς στον δρόμο - Η προκλητική απάντηση του οδηγού

 24.03.2026 - 10:25
Αντιδράσεις προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε στην Αγία Νάπα, όταν οδηγός στάθμευσε το όχημά του πάνω σε πεζοδρόμιο, εμποδίζοντας τη διέλευση πεζών.

Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη στην ομάδα «Cy Police Checkpoints», το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο με τέτοιο τρόπο που ανάγκαζε τον κόσμο να κατεβαίνει στον δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά του.

Όταν ο πολίτης ζήτησε από τον οδηγό να μετακινήσει το όχημα, εκείνος φέρεται να απάντησε με τη φράση «εννεν που την δουλειά σου», προκαλώντας περαιτέρω αγανάκτηση.

Δείτε την φωτογραφία:

 

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχεται το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων, αυτή τη φορά μέσα από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου που επιχειρούν να χαράξουν τη γραμμή της κυβέρνησης. Την ώρα που η προεκλογική περίοδος για τις βουλευτικές εκλογές ανεβάζει τους τόνους, το θέμα μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με διαφορετικές προσεγγίσεις να συγκρούονται.

Βρετανικές Βάσεις: Διάλογος με το Λονδίνο ή προεκλογική σύγκρουση - Επιλέγει χαμηλούς τόνους η Kυβέρνηση

  •  24.03.2026 - 06:33
LIVE: Πυραυλική επίθεση του Ιράν σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τη Βηρυτό - Χιλιάδες πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, γράφει η WSJ

  •  24.03.2026 - 06:46
Έκρηξη στη Λεμεσό – Τι έδειξαν οι έρευνες πυροτεχνουργών στη σκηνή

  •  24.03.2026 - 09:52
VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

  •  24.03.2026 - 10:53
Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

  •  24.03.2026 - 11:38
Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

  •  24.03.2026 - 10:27
Σοκάρει η κραυγή απόγνωσης εργαζόμενου γονιού: «Κρύβομαι στο διάλειμμα για να μη δουν ότι δεν έχω φαγητό» - Η ανάρτηση που συγκινεί

  •  24.03.2026 - 09:37
Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

  •  24.03.2026 - 10:38

