Χανιά: Συνελήφθη 14χρονος που απειλούσε με μαχαίρι τους συμμαθητές του για να του δίνουν χρήματα
Χανιά: Συνελήφθη 14χρονος που απειλούσε με μαχαίρι τους συμμαθητές του για να του δίνουν χρήματα

 24.03.2026 - 11:53
Στη σύλληψη ενός 14χρονου μαθητή για συστηματική άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας σε βάρος συμμαθητών του προχώρησε η Αστυνομία στα Χανιά.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες μαθητών, σύμφωνα με τις οποίες ο ανήλικος φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να εξανάγκαζε κυρίως μικρότερους μαθητές σε ανάρμοστες πράξεις, απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα, όπως στιλέτα και λεπίδες.

Ταυτόχρονα, φέρεται να κατέγραφε τα περιστατικά σε βίντεο, τα οποία χρησιμοποιούσε ως μοχλό πίεσης, απειλώντας ακόμη και με τη δημοσιοποίησή τους.

Όπως επισημαίνεται στις καταγγελίες, ο 14χρονος απαιτούσε από τα θύματά του να του δίνουν χρήματα, ακόμη και το χαρτζιλίκι τους, υπό τον φόβο σωματικής βλάβης ή έκθεσης μέσω των καταγεγραμμένων βίντεο.

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της οικογένειας του 14χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σουγιάδες και μαχαίρια τύπου «πεταλούδα».

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο 17χρονος αδελφός του, μαθητής λυκείου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος και ο πατέρας αφέθηκαν ελεύθεροι, σε αντίθεση με τον 14χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Πασχαλινό Τραπέζι: Τέλος στα σενάρια για αρνί 20 ευρώ – «Η αγορά διαψεύδει τον πανικό»

Ασύλληπτη τραγωδία: Δολοφονήθηκε 20χρονος ποδοσφαιριστής επειδή τον πέρασαν για άλλον

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος των προβλημάτων είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

«Χωρίς φρένο» το πετρέλαιο - Στα ύψη οι τιμες καυσίμων, προειδοποιήσεις για νέες αυξήσεις

VIDEO - Φειδίας Παναγιώτου: «Χρωστά μου το Ευρωκοινοβούλιο λεφτά…βάζω και από την πούγκα» - Όσα ανέφερε για τις καταγγελίες που τον αφορούν

Αναβολή στη δίκη για την δολοφονία Δημοσθένους - Ένσταση για την κράτηση του 28χρονου

Πρόσκληση Φειδία σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη: «Σε ξανακάλεσα στο παρελθόν και μου έταξες ότι θα έρθεις» - Δείτε βίντεο

Προγραμματίστε τα ψώνια σας: Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν ανοιχτές και ποιες κλειστές την αργία της 25ης Μαρτίου

Μετά τα τσιγάρα και τα κρέατα έφεραν από τα κατεχόμενα… 100 κιλά πιπέρια – Βαρύ το πρόστιμο σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία

