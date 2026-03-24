Χανιά: Συνελήφθη 14χρονος που απειλούσε με μαχαίρι τους συμμαθητές του για να του δίνουν χρήματα

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελίες μαθητών, σύμφωνα με τις οποίες ο ανήλικος φέρεται να εξύβριζε, να απειλούσε και να εξανάγκαζε κυρίως μικρότερους μαθητές σε ανάρμοστες πράξεις, απειλώντας τους με αιχμηρά αντικείμενα, όπως στιλέτα και λεπίδες.

Ταυτόχρονα, φέρεται να κατέγραφε τα περιστατικά σε βίντεο, τα οποία χρησιμοποιούσε ως μοχλό πίεσης, απειλώντας ακόμη και με τη δημοσιοποίησή τους.

Όπως επισημαίνεται στις καταγγελίες, ο 14χρονος απαιτούσε από τα θύματά του να του δίνουν χρήματα, ακόμη και το χαρτζιλίκι τους, υπό τον φόβο σωματικής βλάβης ή έκθεσης μέσω των καταγεγραμμένων βίντεο.

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της οικογένειας του 14χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σουγιάδες και μαχαίρια τύπου «πεταλούδα».

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο 17χρονος αδελφός του, μαθητής λυκείου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος και ο πατέρας αφέθηκαν ελεύθεροι, σε αντίθεση με τον 14χρονο, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα