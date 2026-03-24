Το μοντέλο που έβγαλε $95 εκατ. από το OnlyFans αποχαιρέτησε τον Ραντβίνσκι: Μεγάλωσα με κουπόνια και εκείνος άλλαξε τη ζωή μου

Η είδηση του θανάτου του, μετά από μάχη με τον καρκίνο, όπως ήταν λογικό δημιούργησε κλίμα πένθους σε μια πλατφόρμα που έφερε την υπογραφή του, ακόμα κι αν το όνομά του το ήξεραν ελάχιστοι από όσους ξοδεύουν χρήματα καθημερινά μέσα σε αυτήν. Κορυφαίοι δημιουργοί του OnlyFans εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τον αείμνηστο, απομονωμένο «ηγέτη» τους.

Η Σόφι Ρέιν είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο γνωστές σταρ ταινιών για ενήλικες και αποτελεί ένα από τα κορυφαία μοντέλα στην πλατφόρμα περιεχομένου για ενήλικες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το 2023 ως το 2025 «έβγαλε» το απίστευτο ποσό των 95 εκατομμυρίων δολαρίων μόνο μέσα από το OnlyFans. Η Ρέι ευχαρίστησε τον Ραντβίνσκι που άλλαξε τη ζωή της σε ένα συγκινητικό μήνυμα προς εκείνον.

«Δεν ξέρω καν πώς να το περιγράψω με λόγια. Αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε κάτι που άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μου. Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης και τώρα μπορώ να φροντίζω όλη την οικογένειά μου χάρη στην πλατφόρμα που δημιούργησε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό», δήλωσε στην εφημερίδα The New York Post.

«Πριν από το OnlyFans δούλευα ως σερβιτόρα και μόλις που κατάφερνα να πληρώνω το νοίκι. Αυτή η πλατφόρμα μου έδωσε τα πάντα. Και αυτό δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε κάποιος να τη δημιουργήσει», είπε η 21χρονη.

Ο Ραντβίνσκι αγόρασε τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, την Fenix International, το 2018. Με το OnlyFans ουσιαστικά Μεταμόρφωσε τη βιομηχανία του περιεχομένου για ενηλίκους προσφέροντας ουσιαστικά σε όλους μια «πύλη εισόδου» στην συγκεκριμένη βιομηχανία. Μέσω της πλατφόρμας τους, επέτρεπε στους στους δημιουργούς περιεχομένου να κρατούν το 80% των κερδών τους καθώς ανέπτυσσαν τους συνδρομητές τους.





Η Ρέιν είπε επίσης ότι δεν συνάντησε ποτέ προσωπικά τον δισεκατομμυριούχο που ήταν γνωστός για τη διακριτική του στάση, «αλλά ό,τι έχω τώρα είναι επειδή δημιούργησε κάτι που έδωσε σε ανθρώπους σαν εμένα μια ευκαιρία», είπε και πρόσθεσε: «Στέλνω τόση αγάπη στην οικογένειά του. Αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά λυπηρό».

Παράλληλα, η Πάιπερ Ροκέλ, μια άλλη από τις κορυφαίες σε κέρδη στο OnlyFans, είπε ότι «ακόμα επεξεργάζεται» τον θάνατο του επιχειρηματία.

«Είμαι στην πλατφόρμα μόνο από τον Ιανουάριο, αλλά έχει ήδη αλλάξει τα πάντα για μένα. Οφείλω πολλά σε αυτό που δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος… Δεν ξέρω τι άλλο να πω εκτός από ευχαριστώ που δημιούργησε κάτι που έδωσε μια ευκαιρία σε ανθρώπους σαν εμένα. Δεν θα ήμουν εκεί που είμαι τώρα χωρίς αυτό. Ειλικρινά, αυτό με συγκλόνισε περισσότερο από ό,τι περίμενα… αυτή η πλατφόρμα μου έδωσε κυριολεκτικά τη ζωή μου πίσω. Τα 43 είναι πάρα πολύ μικρή ηλικία. Προσεύχομαι για την οικογένειά του», δήλωσε η 18χρονη Ροκέλ στην εφημερίδα The New York Post.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα