Το μυστικό στη διαχείριση του στρες κρύβεται σε 5 καθημερινές συνήθειες

Η ψυχολογική ευελιξία περιγράφει την ικανότητα να προσαρμόζει κανείς τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του με ισορροπημένο και λειτουργικό τρόπο, αντί να «μπλοκάρει» όταν πιέζεται. Όπως εξηγεί η Lina Begdache, αναπληρώτρια καθηγήτρια Σπουδών Υγείας και Ευεξίας και κύρια συγγραφέας της μελέτης, πρόκειται για εκείνη την δεξιότητα που βοηθά κάποιον να μην παρασύρεται από το άγχος, αλλά να κάνει ένα βήμα πίσω και να το διαχειρίζεται πιο ψύχραιμα.

«Ίσως γνωρίζετε κάποιον που παραμένει ψύχραιμος υπό πίεση», ανέφερε. «Το είδος του ατόμου που χάνει την πτήση του και, αντί να πανικοβληθεί, προσαρμόζεται ήρεμα στην κατάσταση». Όπως σημείωσε, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίζει να νιώθει άγχος, αλλά διαθέτει την ικανότητα να το επεξεργάζεται και να ανταποκρίνεται εποικοδομητικά.

Πρωινό, ύπνος και άσκηση συνδέονται με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

Για τις ανάγκες της μελέτης, η ερευνητική ομάδα ανέλυσε απαντήσεις από περίπου 400 φοιτητές, εξετάζοντας τις διατροφικές τους συνήθειες, τον ύπνο, τη συχνότητα άσκησης και άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι σταθερές υγιεινές συνήθειες συνδέονται με μεγαλύτερη ψυχολογική ευελιξία, η οποία με τη σειρά της ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:

Η κατανάλωση πρωινού πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα σχετίστηκε με αυξημένη ανθεκτικότητα μέσω της ψυχολογικής ευελιξίας. Όσοι κοιμόντουσαν λιγότερο από έξι ώρες εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα. Η άσκηση, ακόμη και για 20 λεπτά, συνδέθηκε εξίσου θετικά με τους ίδιους δείκτες. Εντοπίστηκε συσχέτιση ανάμεσα στη συχνή λήψη ιχθυελαίου και στην ψυχολογική ευελιξία. Η κατανάλωση γρήγορου φαγητού και ο ανεπαρκής ύπνος συνδέθηκαν με μεγαλύτερη ψυχολογική ακαμψία.

Ο κρίσιμος ρόλος της ψυχολογικής ευελιξίας

Κατά την Begdache, η αξία της ψυχολογικής ευελιξίας βρίσκεται ακριβώς στη δυνατότητα αποστασιοποίησης από τη συναισθηματική πίεση της στιγμής. «Όταν βρισκόμαστε υπό πίεση, νιώθουμε σαν να γινόμαστε ένα με το άγχος. Ζούμε το άγχος. Αλλά η ψυχολογική ευελιξία είναι σαν να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτόμαστε: “Νιώθω έτσι εξαιτίας αυτού. Τι μπορώ να κάνω;”».

Όπως εξήγησε, η αναγνώριση των συναισθημάτων μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Με άλλα λόγια, η ανθεκτικότητα δεν εξαρτάται μόνο από το τι τρώει κάποιος ή πόσο κινείται, αλλά και από το αν οι συνήθειες αυτές τον βοηθούν να χτίσει μια πιο ευέλικτη ψυχική στάση απέναντι στις δυσκολίες.

Συμπέρασμα

Η παρούσα μελέτη έρχεται να συμπληρώσει προηγούμενα ευρήματα της ερευνήτριας, σύμφωνα με τα οποία οι ποιοτικές διατροφικές συνήθειες σχετίζονται με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ οι κακές τη μειώνουν. Η νέα διάσταση που προστίθεται τώρα είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου συμβαίνει αυτό. «Η διαπίστωση αφορά στο ότι η διατροφή και ο τρόπος ζωής δεν σε κάνουν ανθεκτικό από μόνα τους. Σε βοηθούν να χτίσεις την ψυχολογική ευελιξία, η οποία, με τη σειρά της, σε κάνει ανθεκτικό άτομο», κατέληξε η Begdache.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr