Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό
Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

 24.03.2026 - 16:08
Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της 29χρονης influencer Wang Wei-Chien, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από μάχη με λέμφωμα, έχοντας αρχικά εκλάβει τα πρώτα συμπτώματα ως έναν απλό μυϊκό τραυματισμό.

Η νεαρή δημιουργός περιεχομένου από την Ταϊβάν άρχισε να αισθάνεται πόνο και πρήξιμο κάτω από τη μασχάλη, το οποίο απέδωσε σε καταπόνηση από άρση βάρους. Ωστόσο, όταν εντόπισε ένα εξόγκωμα το 2021, αποφάσισε να απευθυνθεί σε γιατρό, όπου και διαγνώστηκε με καρκίνο του λεμφικού συστήματος.

Η μάχη με την ασθένεια και η δημόσια εξομολόγηση
Παρά τις θεραπείες στις οποίες υποβλήθηκε, ο όγκος συνέχισε να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ασθένειάς της, η Wang Wei-Chien μοιραζόταν στιγμές από την καθημερινότητά της με τους περισσότερους από 18.000 ακολούθους της στο Instagram, εμπνέοντας ανθρώπους που αντιμετώπιζαν παρόμοιες δυσκολίες.

Το 2022, όταν έχασε τα μαλλιά της λόγω χημειοθεραπείας, συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον σύντροφό της και φίλους της, οι οποίοι είχαν ξυρίσει τα κεφάλια τους σε ένδειξη συμπαράστασης.

«Τη στιγμή που τους είδα, ξέσπασα σε κλάματα – τα συναισθήματά μου πλημμύρισαν. Μου έδειξαν με τις πράξεις τους ότι δεν χρειάζεται να φοβάμαι. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα γεμάτη δύναμη και κουράγιο και ξαφνικά το να ξυρίσω το κεφάλι μου δεν μου φαινόταν καθόλου τρομακτικό», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Μια δημιουργική πορεία που διακόπηκε πρόωρα

Παράλληλα με τη διαδικτυακή της παρουσία, η Wang Wei-Chien είχε ιδρύσει και τη δική της εταιρεία περιποίησης δέρματος με την επωνυμία Hermacy.

Την Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε τον θάνατό της, επισημαίνοντας πως, καθώς αποτελούσε τον βασικό πυλώνα λειτουργίας της, αποφασίστηκε η οριστική παύση των δραστηριοτήτων της.

1774295558223-307931642-4.jpg

Η τελευταία της ανάρτηση και το κύμα θλίψης

Στην τελευταία της ανάρτηση, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, είχε γράψει: «Τα λέμε του χρόνου, αγάπες μου. Αντίο 2025».

Η ακριβής ημερομηνία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο φίλη της προχώρησε σε συγκινητική ανάρτηση στις 3 Φεβρουαρίου, αποχαιρετώντας τη.

Η είδηση του θανάτου της έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών στον χώρο των social media, καθώς πρόσφατα είχε γίνει γνωστός και ο θάνατος της 25χρονης Πολωνής influencer Masza Graczykowska, η οποία είχε εντοπιστεί νεκρή στο διαμέρισμά της, μετά από μακρά απουσία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

 

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος των προβλημάτων είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

