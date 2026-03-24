Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

 24.03.2026 - 16:31
Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

Συνεχίζονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την έκρηξη βόμβας σε βάρος εστιατορίου γνωστού επιχειρηματία, περιουσία του οποίου γίνεται για 3η φορά στόχος εγκληματικών στοιχείων. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία του επιχειρηματία, ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κυριάκου είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, σε εστιατόριο στην περιοχή του κάστρου Λεμεσού και «αμέσως περίπολα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού απέκλεισαν τη σκηνή και ξεκίνησαν εξετάσεις».

«Από τις επιτόπιες εξετάσεις, από τον πυροτεχνουργό, φαίνεται να έχει τοποθετηθεί αυτοσχέδιο εκρηκτικό αντικείμενο χαμηλής ισχύος, το οποίο πυροδοτήθηκε και από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα εισόδου του υποστατικού», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι αξιολογούνται διάφορα τεκμήρια και ήδη από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, φαίνεται πως δυο πρόσωπα προσεγγίζουν το σημείο και τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Σε παρατήρηση ότι πρόκειται για την 3η εγκληματική ενέργεια σε βάρος περιουσίας του επιχειρηματία, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού είπε πως «λαμβάνονται προληπτικά μέτρα από την Αστυνομία σε σχέση με τον ίδιο και τα περιουσιακά του στοιχεία και αυτή η υπόθεση αισιοδοξούμε ότι, από τις εξετάσεις που θα γίνουν, ενδεχομένως να προκύψουν κάποια στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να προβούμε σε συλλήψεις».

Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι έχουν γίνει συλλήψεις για τις προηγούμενες εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του επιχειρηματία, ενώ κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο υπάρχει σχέση με τον δολοφονηθέντα Σταύρο Δημοσθένους, είπε πως «όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες αξιολογούνται και διερευνώνται. Ήταν συνεργάτης του, όμως έχει δεχθεί και ο ίδιος κάποιες απειλές και αξιολογούνται».

Την ίδια ώρα είπε πως «η Αστυνομία λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία μπορεί να εφαρμόσει, τόσο σε σχέση με τον ίδιο όσο και με τα περιουσιακά του στοιχεία» και πως γίνονται περιπολίες σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τόνισε, εξάλλου, ότι τα αυξημένα μέτρα που λαμβάνει η Αστυνομία σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα φαίνεται ότι έχουν φέρει αποτελέσματα αφού «όπως έχετε παρατηρήσει, έχουν αραιώσει το τελευταίο διάστημα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

 24.03.2026 - 16:08
Επόμενο άρθρο

Επιτροπή Δεοντολογίας: Ειδοποίηση από την UEFA για 4 ύποπτους αγώνες στην ΚΥΠΡΟ μέσα στον Μάρτιο!

 24.03.2026 - 16:42
ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων και όχι μέρος των προβλημάτων είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/Κινήματος Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

ΠτΔ σε Ανδρουλάκη: «Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη στην πράξη και όχι σε δηλώσεις»

  •  24.03.2026 - 12:28
LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

LIVE: Σφυροκόπημα του Ιράν στο Τελ Αβίβ - Ο Μοτζτάμπα Χαμενεϊ θέλει «να κλείσει σύντομα το ζήτημα»

  •  24.03.2026 - 14:00
Μάκης Κεραυνός: Προανήγγειλε επιστροφή του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι Δόσης – Τι θα γίνει με τον φόρο άνθρακα

Μάκης Κεραυνός: Προανήγγειλε επιστροφή του Σχεδίου Ενοίκιο έναντι Δόσης – Τι θα γίνει με τον φόρο άνθρακα

  •  24.03.2026 - 14:12
Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

  •  24.03.2026 - 16:31
Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στην Δρομολαξιά

Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκε νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στην Δρομολαξιά

  •  24.03.2026 - 14:13
Πλήρης στήριξη Προέδρου ΕΔΕΚ σε Υπουργό Γεωργίας για πυρκαγιές, αφθώδη και υδατικό - «Δεν λύνονται με παραιτήσεις»

Πλήρης στήριξη Προέδρου ΕΔΕΚ σε Υπουργό Γεωργίας για πυρκαγιές, αφθώδη και υδατικό - «Δεν λύνονται με παραιτήσεις»

  •  24.03.2026 - 14:03
«Χωρίς φρένο» το πετρέλαιο - Στα ύψη οι τιμες καυσίμων, προειδοποιήσεις για νέες αυξήσεις

«Χωρίς φρένο» το πετρέλαιο - Στα ύψη οι τιμες καυσίμων, προειδοποιήσεις για νέες αυξήσεις

  •  24.03.2026 - 12:36
Επιτροπή Δεοντολογίας: Ειδοποίηση από την UEFA για 4 ύποπτους αγώνες στην ΚΥΠΡΟ μέσα στον Μάρτιο!

Επιτροπή Δεοντολογίας: Ειδοποίηση από την UEFA για 4 ύποπτους αγώνες στην ΚΥΠΡΟ μέσα στον Μάρτιο!

  •  24.03.2026 - 16:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα