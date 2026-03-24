Έκρηξη στη Λεμεσό: Δύο πρόσωπα προσέγγισαν το σημείο και έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό - Πού στρέφονται οι έρευνες

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κυριάκου είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, σε εστιατόριο στην περιοχή του κάστρου Λεμεσού και «αμέσως περίπολα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού απέκλεισαν τη σκηνή και ξεκίνησαν εξετάσεις».

«Από τις επιτόπιες εξετάσεις, από τον πυροτεχνουργό, φαίνεται να έχει τοποθετηθεί αυτοσχέδιο εκρηκτικό αντικείμενο χαμηλής ισχύος, το οποίο πυροδοτήθηκε και από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα εισόδου του υποστατικού», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι αξιολογούνται διάφορα τεκμήρια και ήδη από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, φαίνεται πως δυο πρόσωπα προσεγγίζουν το σημείο και τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Σε παρατήρηση ότι πρόκειται για την 3η εγκληματική ενέργεια σε βάρος περιουσίας του επιχειρηματία, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού είπε πως «λαμβάνονται προληπτικά μέτρα από την Αστυνομία σε σχέση με τον ίδιο και τα περιουσιακά του στοιχεία και αυτή η υπόθεση αισιοδοξούμε ότι, από τις εξετάσεις που θα γίνουν, ενδεχομένως να προκύψουν κάποια στοιχεία, ώστε να μπορέσουμε να προβούμε σε συλλήψεις».

Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι έχουν γίνει συλλήψεις για τις προηγούμενες εγκληματικές ενέργειες σε βάρος του επιχειρηματία, ενώ κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο υπάρχει σχέση με τον δολοφονηθέντα Σταύρο Δημοσθένους, είπε πως «όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες αξιολογούνται και διερευνώνται. Ήταν συνεργάτης του, όμως έχει δεχθεί και ο ίδιος κάποιες απειλές και αξιολογούνται».

Την ίδια ώρα είπε πως «η Αστυνομία λαμβάνει όλα τα μέτρα τα οποία μπορεί να εφαρμόσει, τόσο σε σχέση με τον ίδιο όσο και με τα περιουσιακά του στοιχεία» και πως γίνονται περιπολίες σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τόνισε, εξάλλου, ότι τα αυξημένα μέτρα που λαμβάνει η Αστυνομία σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα φαίνεται ότι έχουν φέρει αποτελέσματα αφού «όπως έχετε παρατηρήσει, έχουν αραιώσει το τελευταίο διάστημα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ