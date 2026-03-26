Κλοπή προτομών: Χειροπέδες σε 35χρονο – Τον τσάκωσαν να προσπαθεί να πουλήσει μία από αυτές - Έκκληση για εντοπισμό όλων

Συγκεκριμένα, χθες γύρω στις 18:40 μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού εντόπισαν 35χρονο να έχει στην κατοχή του μία από τις προτομές και να προσπαθεί να την πουλήσει και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στο δικαστήριο για έκδοση προσωποκράτησής του.

Σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, έγραψε σχετικά: «Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Αστυνομία για τις εντατικές και συντονισμένες έρευνες που οδήγησαν σε σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της κλοπής των προτομών ηρώων στη Γερμασόγεια.



Η προσπάθεια συνεχίζεται και είναι κρίσιμο να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και εντοπισμός όλων των προτομών.



Καλώ οποιονδήποτε πολίτη γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με τις υπόλοιπες προτομές ή έχει οποιαδήποτε πληροφορία, να επικοινωνήσει άμεσα είτε με την Αστυνομία, είτε με εμένα προσωπικά, είτε με τον Δήμαρχο.



Η προστασία της ιστορικής μας μνήμης και ο σεβασμός προς τους ήρωές μας είναι ευθύνη όλων μας».