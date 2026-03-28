Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις μεγάλες εξελίξεις που καθόρισαν την εβδομάδα στην Κύπρο

 28.03.2026 - 07:45
Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε άφησε έντονο αποτύπωμα στην Κύπρο, με γεγονότα που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα από την οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις έως ζητήματα ασφάλειας, δημόσιας υγείας και κτηνοτροφίας.

Τρία βασικά θέματα κυριάρχησαν στην επικαιρότητα, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό έντονης πολιτικής δραστηριότητας αλλά και κοινωνικού προβληματισμού.

1/ Οικονομική «ανάσα» με νέο πακέτο στήριξης από την κυβέρνηση

Κεντρικό γεγονός της εβδομάδας αποτέλεσε η ανακοίνωση νέου πακέτου μέτρων στήριξης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών και την ενίσχυση της οικονομίας, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων πιέσεων στο κόστος ζωής.

Το πακέτο περιλαμβάνει οκτώ μέτρα συνολικού ύψους που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ και εστιάζει κυρίως στη μείωση φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων, αλλά και στη στήριξη βασικών παραγωγικών τομέων της οικονομίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και μηδενισμός του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα πρώτης ανάγκης, με στόχο την άμεση ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Παράλληλα, το πακέτο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις για τον τουρισμό και τη γεωργία, όπως επιδοτήσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και ενισχύσεις προς αγρότες για την κάλυψη του κόστους παραγωγής. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά θα λειτουργήσουν ως «δίχτυ προστασίας» για την κοινωνία και την οικονομία.

2/ Θρίλερ με ομηρεία στη Λάρνακα με αίσιο τέλος

Έντονη κινητοποίηση προκάλεσε περιστατικό στη Λάρνακα, το οποίο εξελίχθηκε σε αστυνομικό θρίλερ αλλά είχε αίσιο τέλος. Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αρχών και διαπραγματεύσεις στο σημείο, ο άνδρας που εμπλεκόταν στην υπόθεση συνελήφθη, ενώ οι δύο γυναίκες που βρίσκονταν μαζί του απελευθερώθηκαν με ασφάλεια.

Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς, ενώ οι εμπλεκόμενες είναι καλά στην υγεία τους και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.

3/ Υγειονομική ανησυχία για νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού

Σημαντική ανησυχία προκάλεσε και η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εντοπισμό τριών νέων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στην Κύπρο. Τα κρούσματα εντοπίστηκαν εντός της μολυσμένης ζώνης στη Δρομολαξιά-Μενεού, στην επαρχία Λάρνακας, γεγονός που εντείνει την επιτήρηση των αρχών και τα μέτρα πρόληψης.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα νέα κρούσματα αφορούν δύο μονάδες προβάτων με συνολικά 340 ζώα και μία μονάδα βοοειδών με 118 ζώα, ενώ ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων έχει πλέον ανέλθει στις 49. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης εντός της ζώνης επιτήρησης.

Συνολική εικόνα εβδομάδας

Η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από έντονες παρεμβάσεις στον οικονομικό τομέα, σημαντικές εξελίξεις σε θέματα δημόσιας ασφάλειας και αυξημένη εγρήγορση στον τομέα της δημόσιας υγείας και της κτηνοτροφίας. Το συνολικό σκηνικό αποτυπώνει μια περίοδο έντονης κινητικότητας για το κράτος, με παράλληλες προκλήσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και απαιτούν άμεσες και συντονισμένες απαντήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις μεγάλες εξελίξεις που καθόρισαν την εβδομάδα στην Κύπρο
Τέλος στον πανικό για το Πάσχα; «Υπερβολές οι φήμες για ακρίβεια και άδεια ράφια» - Καθησυχαστικά μηνύματα
Έσβησε στην άσφαλτο ο 28χρονος Αντρέας – Φορούσε κράνος αλλά δεν γλίτωσε το μοιραίο
Νύχτα τρόμου στο Παραλίμνι: Γάζωσαν με σφαίρες 34χρονο – Εντοπίστηκε φλεγόμενο όχημα λίγη ώρα μετά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαρτίου
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σκόνη, βροχές και χιόνια στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

 

 

 

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου μετά την ταυτοποίηση του θύματος του νέου θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λευκωσία.

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

  •  28.03.2026 - 08:55
Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

  •  28.03.2026 - 07:26
Νύχτα τρόμου στο Παραλίμνι: Γάζωσαν με σφαίρες 34χρονο – Εντοπίστηκε φλεγόμενο όχημα λίγη ώρα μετά

Νύχτα τρόμου στο Παραλίμνι: Γάζωσαν με σφαίρες 34χρονο – Εντοπίστηκε φλεγόμενο όχημα λίγη ώρα μετά

  •  28.03.2026 - 07:11
LIVE: Διευρύνεται το μέτωπο του πολέμου, για πρώτη φορά πύραυλος από τους Χούθι στο Ισραήλ

LIVE: Διευρύνεται το μέτωπο του πολέμου, για πρώτη φορά πύραυλος από τους Χούθι στο Ισραήλ

  •  28.03.2026 - 07:59
Τέλος στον πανικό για το Πάσχα; «Υπερβολές οι φήμες για ακρίβεια και άδεια ράφια» - Καθησυχαστικά μηνύματα

Τέλος στον πανικό για το Πάσχα; «Υπερβολές οι φήμες για ακρίβεια και άδεια ράφια» - Καθησυχαστικά μηνύματα

  •  28.03.2026 - 07:41
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σκόνη, βροχές και χιόνια στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Σκόνη, βροχές και χιόνια στο «μενού» του καιρού – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

  •  28.03.2026 - 07:36
Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις μεγάλες εξελίξεις που καθόρισαν την εβδομάδα στην Κύπρο

Ένταση, ανατροπές και αποφάσεις: Οι τρεις μεγάλες εξελίξεις που καθόρισαν την εβδομάδα στην Κύπρο

  •  28.03.2026 - 07:45
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαρτίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαρτίου

  •  28.03.2026 - 08:04

