Τέλος στον πανικό για το Πάσχα; «Υπερβολές οι φήμες για ακρίβεια και άδεια ράφια» - Καθησυχαστικά μηνύματα

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου, ανέφερε πως, «ξεκαθαρίζω ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων και δεν τίθεται ζήτημα» και συμπλήρωσε πως, «όλες αυτές οι δηλώσεις για την επάρκεια των προϊόντων ή αυξήσεις τιμών είναι υπερβολές».

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε, «σε κάθε κρίση που αντιμετωπίζουμε κάποια άτομα προβαίνουν σε αυτές τις δηλώσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούν πανικό χωρίς λόγο» ενώ πρόσθεσε πως, «ακόμη και την περασμένη εβδομάδα υπήρχε δήλωση για ακύρωση του πασχαλινού τραπεζιού».

Όπως δήλωσε, «όλοι θα πρέπει να λειτουργούμε υπεύθυνα» και σημείωσε ότι, «καμία φορά δεν τέθηκε ζήτημα για ακύρωση των συνηθειών των καταναλωτών και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα παρά τις αρνητικές συγκυρίες που δημιουργούνται».

Παράλληλα τόνισε πως, «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσον αφορά την επάρκεια των προϊόντων και θα συνεχίσει και κατά την διάρκεια του Πάσχα» και σημείωσε πως, «πάντα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις»

Πρόσκαιρες ελλείψεις προϊόντων

Ερωτηθείς τον λόγο που παρουσιάζονται κατά καιρούς πρόσκαιρες ελλείψεις προϊόντων, ο κ. Χατζηαδάμου δήλωσε πως, «όντως υπήρξαν ελλείψεις προϊόντων, ωστόσο είναι μεμονωμένο φαινόμενο διότι μερίδα συμπολιτών μας λειτουργεί κατά αυτό τον τρόπο σε οποιαδήποτε κρίση με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη σε συγκεκριμένα προϊόντα».

Τα μέτρα της Κυβέρνησης για στήριξη της οικονομίας

Όσον αφορά τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηαδάμου ανέφερε πως, «χαιρετίζουμε το γεγονός ότι έχει επεκταθεί ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026».

Τιμή του αρνιού

Καταληκτικά, αναφέρθηκε και στην τιμή του αρνιού σημειώνοντας πως, «οι τιμές ποικίλουν από υπεραγορά σε υπεραγορά, αυτό απαιτεί ο υγιής ανταγωνισμός, ωστόσο αυτό που διαφαίνεται είναι πως η φετινή τιμή θα κυμανθεί σε λογικές και δίκαιες τιμές και εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα» και σημείωσε πως, «σε λίγες μέρες οι υπεραγορές θα επικοινωνήσουν τις τιμές τους προς τους καταναλωτές».