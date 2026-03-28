ΑρχικήΚοινωνίαΜια «Χώρα των Θαυμάτων» ζωντανεύει στη Λεμεσό για δύο μόνο ημέρες!
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια «Χώρα των Θαυμάτων» ζωντανεύει στη Λεμεσό για δύο μόνο ημέρες!

 28.03.2026 - 10:35
Μια «Χώρα των Θαυμάτων» ζωντανεύει στη Λεμεσό για δύο μόνο ημέρες!

Αν φέτος το Πάσχα ψάχνετε μια εμπειρία βγαλμένη από παραμύθι, ετοιμαστείτε για μια βουτιά στον κόσμο της Αλίκης.

Στις 4 και 5 Απριλίου, ο χώρος του Kolla στη Λεμεσό μεταμορφώνεται από τις 16:00 έως τις 23:00 σε ένα μαγικό σκηνικό γεμάτο χρώματα, φαντασία και δημιουργικότητα, προσφέροντας μια εναλλακτική ανοιξιάτικη έξοδο.

Περισσότεροι από 150 τοπικοί δημιουργοί θα παρουσιάσουν μοναδικά χειροποίητα προϊόντα και ιδέες για δώρα, ενώ η ατμόσφαιρα θα πλημμυρίσει με street food λιχουδιές, δροσερά ποτά και live μουσική από DJs. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά workshops για όλες τις ηλικίες, παιδική ζώνη με καρουζέλ και την εντυπωσιακή έκθεση “Dream Capsules” σε συνεργασία με το eggifest, όπου τα όνειρα των παιδιών γίνονται τέχνη.

Με ελεύθερη είσοδο και απόλυτα pet-friendly διάθεση, το CYBERNESS Easter Market σας προσκαλεί να αφήσετε πίσω την καθημερινότητα και να ζήσετε το δικό σας παραμύθι στην καρδιά της πόλης.

Ξανά στο νοσοκομείο ο Χρήστος Δάντης, η ανάρτηση της συντρόφου του

Ενέδρα με πυροτεχνήματα στη Λάρνακα: «Πόλεμος» κατά αστυνομικών έξω από εκκλησία

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών γύρω από την κινηματογραφική απόπειρα φόνου που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, με στόχο γνωστό 34χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Ενέδρα με πυροτεχνήματα στη Λάρνακα: «Πόλεμος» κατά αστυνομικών έξω από εκκλησία

Ενέδρα με πυροτεχνήματα στη Λάρνακα: «Πόλεμος» κατά αστυνομικών έξω από εκκλησία

«Μπλόκο» σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος – Στο μικροσκόπιο παράνομη διακίνηση γάλακτος

«Μπλόκο» σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος – Στο μικροσκόπιο παράνομη διακίνηση γάλακτος

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Στο «κόκκινο» η κυπριακή πατάτα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις εξαγωγές και την παρουσία μας στα ευρωπαϊκά ράφια

Στο «κόκκινο» η κυπριακή πατάτα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις εξαγωγές και την παρουσία μας στα ευρωπαϊκά ράφια

ΒΙΝΤΕΟ - «Στις φλόγες» η Λεμεσός: Δεύτερος εμπρησμός μέσα σε λίγες ώρες - Σε αναμμένα κάρβουνα οι κάτοικοι

ΒΙΝΤΕΟ - «Στις φλόγες» η Λεμεσός: Δεύτερος εμπρησμός μέσα σε λίγες ώρες - Σε αναμμένα κάρβουνα οι κάτοικοι

