Μια «Χώρα των Θαυμάτων» ζωντανεύει στη Λεμεσό για δύο μόνο ημέρες!

Στις 4 και 5 Απριλίου, ο χώρος του Kolla στη Λεμεσό μεταμορφώνεται από τις 16:00 έως τις 23:00 σε ένα μαγικό σκηνικό γεμάτο χρώματα, φαντασία και δημιουργικότητα, προσφέροντας μια εναλλακτική ανοιξιάτικη έξοδο.

Περισσότεροι από 150 τοπικοί δημιουργοί θα παρουσιάσουν μοναδικά χειροποίητα προϊόντα και ιδέες για δώρα, ενώ η ατμόσφαιρα θα πλημμυρίσει με street food λιχουδιές, δροσερά ποτά και live μουσική από DJs. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δημιουργικά workshops για όλες τις ηλικίες, παιδική ζώνη με καρουζέλ και την εντυπωσιακή έκθεση “Dream Capsules” σε συνεργασία με το eggifest, όπου τα όνειρα των παιδιών γίνονται τέχνη.

Με ελεύθερη είσοδο και απόλυτα pet-friendly διάθεση, το CYBERNESS Easter Market σας προσκαλεί να αφήσετε πίσω την καθημερινότητα και να ζήσετε το δικό σας παραμύθι στην καρδιά της πόλης.