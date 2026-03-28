ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Ενέδρα με πυροτεχνήματα στη Λάρνακα: «Πόλεμος» κατά αστυνομικών έξω από εκκλησία

Σκηνές που θυμίζουν «ανταρτοπόλεμο» εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ στη Λάρνακα, με φόντο μια φωτιά σε κάλαθο σκυβάλων και στόχο τις δυνάμεις ασφαλείας.

Όλα άρχισαν γύρω στις 11:00 το βράδυ, όταν η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για πυρκαγιά σε κάλαθο σκυβάλων, ο οποίος βρισκόταν τοποθετημένος ακριβώς μπροστά από την εκκλησία των Αγίων Αυξεντίου και Ευσταθίου.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, όμως κατά την άφιξη των δυνάμεων στο σημείο, τα μέλη της δύναμης βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια δυσάρεστη έκπληξη. Άγνωστα πρόσωπα, που φαίνεται πως παραμόνευαν στο σκοτάδι, άρχισαν να εκτοξεύουν με μανία πυροτεχνήματα κατά του προπορευόμενου αστυνομικού οχήματος.

Παρά την επικινδυνότητα της επίθεσης και τον αιφνιδιασμό, από την «καταιγίδα» των πυροτεχνημάτων δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός μέλους της Αστυνομίας, ενώ ούτε το υπηρεσιακό όχημα υπέστη ζημιές. Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν το σκοτάδι και τράπηκαν σε φυγή, με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον Αστυνομικό Σταθμό Αραδίππου να εξετάζει την υπόθεση και να αναζητά μαρτυρίες που θα ρίξουν φως στην ταυτότητα των προσώπων που μετέτρεψαν μια κατάσβεση φωτιάς σε πεδίο επίθεσης.

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών γύρω από την κινηματογραφική απόπειρα φόνου που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, με στόχο γνωστό 34χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

  •  28.03.2026 - 12:14
  •  28.03.2026 - 07:26
  •  28.03.2026 - 08:55
  •  28.03.2026 - 10:50
  •  28.03.2026 - 11:15
  •  28.03.2026 - 07:59
  •  28.03.2026 - 10:57
  •  28.03.2026 - 08:44

